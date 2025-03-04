Последние события на Ближнем Востоке очень важны для Украины

Пока мы все продолжаем обсуждать последствия острой дискуссии в Овальном кабинете и саммита в Лондоне, на Ближнем Востоке происходят не менее драматические события.

Поворотный момент для Турции

Историческое заявление лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллы Оджалана от 27 февраля, в котором он призвал организацию сложить оружие и распуститься, может стать потенциальным поворотным моментом для Турции, Сирии и регионального баланса сил. Об этом заявил Игорь Семиволос, информирует 24 Канал.

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После 40 лет конфликта с Турцией, унесшего более 40 000 жизней, РПК 1 марта объявила о прекращении огня, хотя полное разоружение и роспуск остаются под вопросом.

Для Турции, под руководством Реджепа Эрдогана, это шанс укрепить влияние в Сирии после падения Асада, интегрировать курдские силы в сирийскую армию и вывести собственные войска, сохраняя при этом стратегическое преимущество. Хотя сирийские курды (SDF/YPG), поддерживаемые США, дистанцируются от заявления Оджалана, потеря американской поддержки может заставить их подчиниться воле Дамаска и Анкары.

Это также может способствовать выводу войск США из Сирии, ослабляя позиции Израиля на юге страны, где он "поддерживает" друзей и сталкивается с давлением Турции и нового сирийского режима Ахмеда аль-Шараа.

Кстати, на днях силы безопасности нового сирийского правительства вошли в город Джерамана неподалеку от Дамаска, в котором проживает преимущественно друзке и христианское население. Красноречиво, что израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху недавно приказал подразделениям израильской армии, находящихся на оккупированной сирийской территории, "защитить жителей Джераманы". По сути, это первый успех Аль-Шараа в противостоянии с Израилем на юге Сирии.

Важные выводы для региона

Во-первых, это изменение баланса сил в Сирии. Примирение Турции с РПК может разблокировать интеграцию сирийских курдов в национальную армию, ослабив их автономию и укрепив контроль Аль-Шараа при поддержке Турции.

Во-вторых, конечно, это усиление Турции. Успешные переговоры с РПК и выход из Сирии без статуса оккупанта поднимут региональный статус Эрдогана, особенно если он убедит Дональда Трампа вывести войска США из Сирии. А тот этого хочет.

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Это также создает вызов для Израиля. Выход американских войск оставит курдов без защиты, а Израиль – единственной иностранной силой в Сирии. Это усилит давление на Тель-Авив со стороны Турции, Сирии и, возможно, Трампа. Собственно поэтому Израиль пытается пролоббировать интересы России в этой стране.

Понятно, что реализация этого сценария может быть сложной и неуверенной. Здесь многое зависит от готовности сирийских курдов интегрироваться в сирийскую армию. Пока что они настаивают на сохранении своих подразделений, на что не соглашается Дамаск. Далеко не все члены РПК готовы поддержать призывы Оджалана и вполне возможен раскол внутри организации, геополитические амбиции России и Израиля могут осложнить воплощение этого сценария.

Для нас это также важно, поскольку успех в реализации этого плана и завершение сорокалетнего вооруженного конфликта между турками и курдами приведут к существенному улучшению отношений между Турцией и ЕС. Это очень важно для нашей безопасности.