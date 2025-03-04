Поворотний момент для Туреччини

Історична заява лідера Робітничої партії Курдистану (РПК) Абдулли Оджалана від 27 лютого, в якій він закликав організацію скласти зброю та розпуститися, може стати потенційним поворотним моментом для Туреччини, Сирії та регіонального балансу сил. Про це заявив Ігор Семиволос, інформує 24 Канал.

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Після 40 років конфлікту з Туреччиною, що забрав понад 40 000 життів, РПК 1 березня оголосила про припинення вогню, хоча повне роззброєння та розпуск залишаються під питанням.

Для Туреччини, під керівництвом Реджепа Ердогана, це шанс зміцнити вплив у Сирії після падіння Асада, інтегрувати курдські сили в сирійську армію та вивести власні війська, зберігаючи при цьому стратегічну перевагу. Хоча сирійські курди (SDF/YPG), підтримувані США, дистанціюються від заяви Оджалана, втрата американської підтримки може змусити їх підкоритися волі Дамаска й Анкари.

Це також може сприяти виведенню військ США з Сирії, послаблюючи позиції Ізраїлю на півдні країни, де він "підтримує" друзів і стикається з тиском Туреччини та нового сирійського режиму Ахмеда аль-Шараа.

До речі, днями сили безпеки нового сирійського уряду увійшли до міста Джерамана неподалік від Дамаску, в якому мешкає переважно друзьке та християнське населення. Красномовно, що ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу нещодавно наказав підрозділам ізраїльській армії, що перебувають на окупованій сирійській території, "захистити мешканців Джерамани". По суті, це перший успіх Аль-Шараа у протистоянні з Ізраїлем на півдні Сирії.

Важливі висновки для регіону

По-перше, це зміна балансу сил в Сирії. Примирення Туреччини з РПК може розблокувати інтеграцію сирійських курдів у національну армію, послабивши їх автономію та зміцнивши контроль Аль-Шараа за підтримки Туреччини.

По-друге, звісно, це посилення Туреччини. Успішні переговори з РПК і вихід із Сирії без статусу окупанта піднімуть регіональний статус Ердогана, особливо якщо він переконає Дональда Трампа вивести війська США з Сирії. А той цього хоче.

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Це також створює виклик для Ізраїлю. Вихід американських військ залишить курдів без захисту, а Ізраїль – єдиною іноземною силою в Сирії. Це посилить тиск на Тель-Авів з боку Туреччини, Сирії та, можливо, Трампа. Власне тому Ізраїль намагається пролобіювати інтереси Росії в цій країні.

Зрозуміло, що реалізація цього сценарію може бути складною і непевною. Тут багато залежить від готовності сирійських курдів інтегруватися до сирійської армії. Поки що вони наполягають на збережені своїх підрозділів, на що не погоджується Дамаск. Далеко не всі члени РПК готові підтримати заклики Оджалана і цілком можливий розкол всередині організації, геополітичні амбіції Росії та Ізраїлю можуть ускладнити втілення цього сценарію.

Для нас це також важливо, оскільки успіх у реалізації цього плану та завершення сорокарічного збройного конфлікту між турками і курдами призведуть до суттєвого покращення відносин між Туреччиною та ЄС. Це дуже важливо для нашої безпеки.