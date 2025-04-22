Нужна серьезная готовность России к разговору о мире, – Зеленский об ударах по городам Украины

Россия продолжает наносить многочисленные удары по мирным городам Украины. Несмотря на это, предложение Украины о прекращении огня по гражданским объектам все еще в силе.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

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Как Зеленский отреагировал на удары по Украине

Президент рассказал, что после ударов российских дронов в Харькове продолжаются спасательные работы. Пожары возникли в нескольких районах города.

Также Зеленский напомнил, что сегодня, 22 апреля, Россия сбросила авиабомбы на Запорожье. В результате вражеской атаки повреждены обычные дома, погибла гражданская женщина, еще более 20 человек получили ранения, среди них – четыре ребенка.

Последствия российских ударов по Украине / Фото ГСЧС

Кроме того, в ночь на 22 апреля российские войска ударили по Одессе. Также в течение суток были удары по Сумской, Харьковской, Донецкой, наших южных областях.

Все это абсолютно сознательный российский террор, который прекращается одним приказом, но приказом в России и для российской армии. Пасха это доказала, когда отсутствовали воздушные тревоги в Украине. Украина предлагала продлить тишину после Пасхи и сделать ее полной. Наше предложение прекращения огня в отношении гражданских объектов также остается в силе. Нужна серьезная готовность России к разговору об этом,

– подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что с украинской стороны никаких препятствий нет и не предвидится.