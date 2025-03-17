При нем мира не будет, – политолог спрогнозировал, кто и как может отстранить Путина от власти

Владимир Путин может согласиться на перемирие, но точно не на устойчивый мир и прекращение войны. Это может возмутить не только США, но и верхушку Кремля.

Российским элитам из-за войны уже сейчас хватает проблем, что может стать причиной раскола власти. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что именно они могут начать переворот.

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Какие есть шансы переворота в Кремле

Политолог отметил, что если Путин решит, что ему выгодно перемирие, то есть прекращение огня на 30 дней, это может произойти. Однако пока в России у власти есть российский диктатор, шансов на устойчивый мир нет.

При нем мира не будет. В психологии Путина все "запущено", у него паранойя. Он помешан на Украине, это видно с 2014 года. Он думает, что Украина – земли России, которые нужно вернуть, и это его миссия,

– подчеркнул он.

Все окружение Путина в Кремле, вероятно, уже смирилось с его политикой. Однако, по мнению Эйдмана, все же есть шансы, что кто-то может устранить российского диктатора, осуществив переворот.

Сейчас Дональд Трамп фактически протягивает руку России и предлагает достаточно выгодный мир. Если же Путин от него откажется и продолжит воевать, между ним и российской политической верхушкой может произойти раскол.

В российской верхушке параноиков не так много, там люди "проще", без таких идей. Они мошенники, воры и убийцы, но убивают они с 90-х не для того, чтобы добиться каких-то целей, а для влияния, власти и денег,

– отметил политолог.

Для всего Кремля, кроме Путина, война против Украины не интересна и не нужна. Они только делают вид заинтересованности, чтобы российский диктатор ничего им не сделал. Однако очевидно, что они хотели бы вернуться в жизнь "без стресса", чтобы россиян признавали в мире и они снова могли вывозить награбленные капиталы в другие страны.

А высшая элита Кремля сейчас – изгои в мировом масштабе. Поэтому есть вероятность, что именно она устранит Путина,

– подчеркнул Эйдман.

Кстати, одновременно бывший офицер ядерных и ракетных сил США Джейк Бро высказал мнение о том, что сейчас Путин не чувствует сопротивления внутри России, в своих руководящих элитах. Российский диктатор мечтает о признании в своей стране через сотни лет, поэтому имеет масштабные планы по войне не только против Украины.