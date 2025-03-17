Російським елітам через війну вже зараз вистачає проблем, що може стати причиною розколу влади. Таку думку 24 Каналу висловив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що саме вони можуть розпочати переворот.

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Які є шанси перевороту в Кремлі

Політолог зауважив, що якщо Путін вирішить, що йому вигідне перемир'я, тобто припинення вогню на 30 днів, це може відбутись. Однак поки в Росії при владі є російський диктатор, шансів на сталий мир немає.

При ньому миру не буде. В психології Путіна все "запущено", у нього параноя. Він помішаний на Україні, це видно з 2014 року. Він думає, що Україна – землі Росії, які потрібно повернути, і це його місія,

– наголосив він.

Усе оточення Путіна в Кремлі, ймовірно, вже змирилось з його політикою. Однак, на думку Ейдмана, все ж є шанси, що хтось може усунути російського диктатора, здійснивши переворот.

Зараз Дональд Трамп фактично простягає руку Росії та пропонує досить вигідний мир. Якщо ж Путін від нього відмовиться і продовжить воювати, між ним та російською політичною верхівкою може статись розкол.

В російській верхівці параноїків не так багато, там люди "простіші", без таких ідей. Вони шахраї, крадії та вбивці, але вбивають вони з 90-х не для того, щоб добитись якихось цілей, а для впливу, влади та грошей,

– зазначив політолог.

Для всього Кремля, крім Путіна, війна проти України не цікава та не потрібна. Вони лише вдають зацікавленість, щоб російський диктатор нічого їм не зробив. Однак очевидно, що вони хотіли б повернутись в життя "без стресу", щоб росіян визнавали у світі й вони знову могли вивозити награбовані капітали в інші країни.

А вища еліта Кремля зараз – ізгої у світовому масштабі. Тому є ймовірність, що саме вона усуне Путіна,

– підкреслив Ейдман.

До речі, водночас колишній офіцер ядерних та ракетних сил США Джейк Бро висловив думку про те, що зараз Путін не відчуває опору всередині Росії, у своїх керівних елітах. Російський диктатор мріє про визнання у своїй країні через сотні років, тому має масштабні плани щодо війни не тільки проти України.