Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час брифінгу 15 березня.

Дивіться також Всі вважають, що в Джидді Україна перемогла, – Зеленський

Відповідь Росії вирішить долю перемир'я

Президент України зазначив, що своєю відповіддю на пропозицію укласти 30-денне перемир'я Росія покаже, чи хоче вона завершити війну. Зараз всі очікують почути позицію Кремля.

Ми дійсно досягли успіху на зустрічі в Саудівській Аравії. Це треба продовжувати. Всі погодилися з позицією України, що якщо Україна пішла на перемир'я – це має бути безумовне перемир'я на 30 діб. Ми це підтримуємо, що підготувати план дій для сталого миру,

– зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави сказав, що зараз "все на боці Росії", тобто саме від Кремля залежить майбутнє тимчасове припинення вогню.

Росія натомість згодна припинити бойові дії, але перемир'я, за словами Владіміра Путіна, залишається питання, як цей термін використовуватиметься сторонами. Російський диктатор також говорив, що для завершення війни "мирними засобами" є багато питань. За словами президента України, сторонам не потрібно підтримувати всі пропозиції Росії, не можна йти на їхній "але". Зеленський сподівається, що США зможуть натиснути на Москву, щоб укласти перемир'я.

Якщо ж призупинення бойових дій відбудеться, а Росія порушить режим тиші, то Україна продовжить свій захист. Володимир Зеленський додав, що домовленість про перемир'я має містити чіткі терміни, аби Росія не перетворила його в "вічний заморожений конфлікт".