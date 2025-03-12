В Кремле такого не ожидали: предложение перемирия спровоцировало серьезные распри в России

Украинская и американская делегации завершили переговоры в Саудовской Аравии. Наша страна выразила готовность о прекращении огня на 30 дней. В то же время от России официального возражения такого предложения не было.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что в Кремле не ожидали такого развития событий. "Команды" Москвы разделились на разные группы и не могут прийти к взаимопониманию.

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Между кем в Кремле происходят распри

По словам руководителя Центра, если проанализировать официальные заявления России и информацию из российских пабликов, Кремль не исключает возможности прекращения огня. Категорических заявлений или возражений относительно предложения немедленного 30-дневного перемирия от Москвы не было.

Даже Сергей Лавров, который недавно дал интервью американским блогерам, ничего об этом не сказал. От российского главы МИД звучали только циничные заявления против присутствия миротворцев из стран НАТО в Украине, а также о Европе, которая якобы хочет продолжения войны.

Между тем Дмитрий Песков заявил, что США "каким-то образом" проинформируют Россию о ходе переговоров. Однако Служба внешней разведки России уже сообщила, что россияне уже пообщались по этому поводу с американцами.

Служба внешней разведки России – это Сергей Нарышкин, который из команды Лаврова. А его подопечная пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила, что "они все услышали и готовы к контактам". Как видите, в Кремле есть недоразумение,

– объяснил он.

В Москве, по мнению Клочко, не ожидали такого развития событий. Российские блогеры и пропагандисты уже кричат, что "Трампа подменили" и спрашивают, что же Россия получит на замену.

Ситуация близка к прекращению огня, но единого решения в Кремле нет,

– подчеркнул руководитель Центра.

Напомним, что в результате переговоров в Саудовской Аравии Вашингтон принял решение отменить паузу в предоставлении военной помощи Украине и обмена разведданными.