Проблема значительно глубже: Путин по 2 причинам боится отказать Трампу

Российский диктатор Владимир Путин не может четко ответить "нет" на предложение о прекращении огня, поскольку это приведет к серьезным последствиям: ухудшит его отношения с президентом США Дональдом Трампом и странами Глобального Юга.

Такое мнение в интервью 24 Канала высказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что именно поэтому Кремль пытается выиграть время. Рано или поздно Путин согласится на перемирие, но это будет сопровождаться определенными условиями.

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Какими будут последствия для Путина, если он скажет "нет"

Путин затягивает время и пытается манипулировать процессом согласования на 30-дневное прекращение огня в Украине. Он не может прямо отказать, поскольку это негативно повлияет на имидж Трампа и и потребует его ответа, что, свою очередь, ухудшит их отношения.

Этот вопрос имеет серьезные геополитические последствия: отказ Путина может привести к проблемам со странами Глобального Юга, которые в последнее время активно передают ему сигналы о необходимости завершения войны. Они устали от конфликта, поскольку он усложняет решение вопросов с США.

По словам политолога, предложение о временном прекращении огня сформулировано так, чтобы Путин мог сохранить лицо, ведь для него это критически важно. Поэтому он пытается манипулировать ситуацией, пытаясь выиграть время и подать новые условия как свою победу.

Рано или поздно скажет "да", но это будет сопровождаться какими-то деталями, которые будут имплементированы в соглашение о прекращении огня,

– отметил Игорь Рейтерович.

Путин также пытается "создать победу" вокруг Курской области и через американцев передает Трампу информацию о якобы большом окружении украинских войск, что не подтверждается ни российскими СМИ, ни военными пабликами. Все это делается для того, чтобы продать идею, что прекращение огня состоится на условиях России.

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Шоком для Путина стало то, что Украина без предварительных консультаций с Россией договорилась с американцами о перемирии, и теперь только за ней остается сделать последний шаг. Диктатор же стремился, чтобы сначала была договоренность с Трампом, а украинцев только поставили перед фактом. Сейчас он пытается манипулировать и затягивать время, хотя неизвестно, как долго ему удастся это делать. Этот процесс может длиться как несколько дней, так и недель.