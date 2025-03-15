Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що саме тому Кремль намагається виграти час. Рано чи пізно Путін погодиться на перемир'я, але це буде супроводжуватися певними умовами.

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Якими будуть наслідки для Путіна, якщо він скаже "ні"

Путін затягує час і намагається маніпулювати процесом погодження на 30-денне припинення вогню в Україні. Він не може прямо відмовити, оскільки це негативно вплине на імідж Трампа і вимагатиме його відповіді, що, своєю чергою, погіршить їхні відносини.

Це питання має серйозні геополітичні наслідки: відмова Путіна може призвести до проблем з країнами Глобального Півдня, які останнім часом активно передають йому сигнали про необхідність завершення війни. Вони втомилися від конфлікту, оскільки він ускладнює розв'язання питань зі США.

За словами політолога, пропозиція про тимчасове припинення вогню сформульована так, щоб Путін міг зберегти обличчя, адже для нього це критично важливо. Тому він намагається маніпулювати ситуацією, намагаючись виграти час та подати нові умови як свою перемогу.

Рано чи пізно скаже "так", але це буде супроводжуватися якимись деталями, які будуть імплементовані в угоду про припинення вогню,

– зазначив Ігор Рейтерович.

Путін також намагається "створити перемогу" навколо Курської області й через американців передає Трампу інформацію про нібито великі оточення українських військ, що не підтверджується ані російськими ЗМІ, ані військовими пабліками. Все це робиться для того, щоб продати ідею, що припинення вогню відбудеться на умовах Росії.

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Шоком для Путіна стало те, що Україна без попередніх консультацій з Росією домовилася з американцями про перемир'я, і тепер лише за нею залишається зробити останній крок. Диктатор же прагнув, щоб спочатку була домовленість з Трампом, а українців лише поставили перед фактом. Зараз він намагається маніпулювати та затягувати час, хоча невідомо, як довго йому вдасться це робити. Цей процес може тривати як кілька днів, так і тижнів.