Путин выдвинул новые требования: Шейтельман предположил, будет ли перемирие

Российский диктатор Владимир Путин, конечно же, начал выкручиваться вокруг идеи о 30-дневном перемирии. Тут важно увидеть, как именно будет реагировать Дональд Трамп.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что у него были опасения относительно перемирия на 30 дней. Но пока все развивается довольно неплохо.

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Будет ли перемирие на 30 дней

Как отметил Шейтельман, многое зависит от того, как Трамп отреагирует на требования Путина о прекращении огня. Сейчас кажется, что все идет положительно для Украины.

Я опасался, что выйдет Трамп и начнет рассказывать, что Путин согласился на это, но выдвинул свои требования. Тогда нас снова начали прессовать, замораживать военную помощь и так далее. Но нет. Трамп сказал, что Путин дал определенные сигналы. Но этого пока недостаточно. Трампу очень нужна эта дипломатическая победа,

– сказал Шейтельман.

Путин начинает затягивать процесс и снова торговаться. Сейчас кажется, что такое временное прекращение огня вряд ли заработает. А если его и удастся организовать, то нельзя забывать о действиях России с 2014 года.

Все здесь помнят историю войны, которую Россия начала еще в 2014 году. Любое перемирие условное, потому что Россия его нарушает,

– отметил Шейтельман.

Важно, что дальше сделает Дональд Трамп. Было бы интересно увидеть, если бы он начал давить на Путина.

Напомним, российский диктатор Путин начал торговаться о временном перемирии. Ему нужны наглые гарантии, что Украина не будет проводить мобилизацию, не будет готовить солдат и не будет получать оружие.