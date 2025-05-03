"10 мая в Киеве может не наступить": Медведев набросился на Зеленского

Владимир Зеленский отверг предложение Путина о перемирии на три дня – с 8 по 10 мая. Украинский лидер не видит в кратковременном прекращении огня смысла и, вместо этого, предлагает продлить его по крайней мере на 30 дней.

Отказ президента Украины участвовать в "театральной постановке" Кремля изрядно разозлил его владельцев. Так, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев набросился на главу нашего государства с оскорблениями и угрозами, передает 24 Канал.

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Медведев взорвался от злости

К слову, Владимир Зеленский также дал четко понять, что Киев не будет помогать Путину в создании "мягкой атмосферы" его выхода из международной изоляции. Политик подчеркнул, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, который прибудут на парад в Москве 9 мая.

В Кремле рассчитывали, что трехдневное перемирие поможет избежать инцидентов, в то время, как диктатор будет принимать своих высокопоставленных гостей из других стран. Но Киев не захотел играть по правилам оккупантов, вот они и вышли из себя.

Так, Дмитрий Медведев обозвал Зеленского.

Зеленое непобритое ч*о заявило, что отвергает предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве. А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того,

– написал у себя в телеграмме приспешник Кремля.

Также он пригрозил, что, мол, если Украина задумает устроить реальную "провокацию" на "день победы", "никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая".

Напомним, что по данным InformNapalm, ФСБ готовит ряд терактов на 9 мая в нескольких российских регионах. Москва хочет дискредитировать Украину, сорвать мирные усилия США и мобилизовать собственное общество.