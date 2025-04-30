Без этого Путин не пойдет на длительное перемирие: польский дипломат раскрыл секрет действий России
- Кремль обвинил Украину в нежелании вести прямые переговоры и прекратить огонь, однако сам не согласился на 30-дневное перемирие.
- Эксперт Петр Кульпа считает, что Россия не может принимать стратегические решения, потому что находится в зависимости.
- Владимир Зеленский заявил, что действия России – это манипуляция, он выразил желание постоянного прекращения огня, а не временного.
В Кремле снова обвинили украинскую власть в нежелании идти на прямые переговоры. Кроме этого, представитель Владимира Путина цинично заявил, что это якобы Украина не хочет прекращения огня 9 мая.
Россия не соглашается на предложение нашего государства о 30-дневном перемирии. Как отметил 24 Каналу бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа, дело в процессуальных решениях.
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Какой секрет скрыт в заявлениях Кремля
Россия уже давно не является суверенной страной. Она находится в полной зависимости от Китая. Отношения между двумя странами напоминают отношения между Россией и Беларусью.
У Путина есть полномочия объявить об остановке боевых действий на 30 часов, но если говорим о 30 днях, то это уже стратегические вопросы. Поскольку в этом процессе не участвует Китай, соответственно такого согласия не будет,
– отметил Петр Кульпа.
Переговоры с Москвой без Украины недопустимы и вообще неэффективны. То же можно сказать, если говорим об участии Европы и Китая. Все эти стороны нужно привлечь.
Президент Украины может принимать решения, говорить то, о чем думает, но в России такого нет. Россия – зависимая страна. Именно это главный секрет заявления Кремля.
Напомним, Владимир Путин объявил перемирие с 7 до 9 мая по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне. К таким действиям он цинично призвал Украину. Диктатор также добавил, что предлагает переговоры без предварительных условий.
В Украине, Европе и США отметили, что хотят постоянного прекращения огня, а не временного. Владимир Зеленский назвал действия России очередной манипуляцией. Он напомнил о предложении 30-дневного перемирия и добавил, что нет смысла ждать 8 мая, чтобы остановить огонь.