Трампа это раздражает: какую ошибку допустил Путин, объявив "перемирие"

Владимир Путин уже второй раз объявил о так называемом "перемирии". На первое условное прекращение огня США даже не реагировали, а на этот раз подчеркнули важность установления постоянного мира.

В первый раз мы видели "спектакль для Трампа". Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Владимир Фесенко, объяснив, что тогда Путин сказал о "перемирии" за полчаса до его начала.

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В чем просчет Путина

Глава Кремля надеялся, что Украина не успеет отреагировать на так называемое "пасхальное перемирие", а ему удастся нас подставить. Тогда Путин продолжал войну на суше, но воздержался от ударов с воздуха, которые могли бы зафиксировать США. Это была коварная стратегия России.

Сейчас он хотел повторить этот маневр, но реакция Соединенных Штатов уже другая. Первый раз они никак не отреагировали, потому что хотели получить согласие Украины и России с их мирным планом,

– сказал политолог.

Очевидно, что теперь Трамп хочет немедленного начала переговоров о прекращении огня. Украина подтвердила, что готова к этому, а Путин продолжает настаивать на временном перемирии, еще и на датах, которые выгодны только ему.

Его главная цель – обеспечить тишину и спокойствие во время парада в Москве 9 мая. Глава Кремля не хочет, чтобы что-то испортило его торжества. Но важно, что сразу после российских заявлений была реакция Белого дома. Там четко сказали, что нужно полное прекращение огня, а не временное.

Реакция США была быстрой. А это означает, что американцы не верят в игру Путина. Скорее всего, Трампа она раздражает. Он сам об этом говорил уже несколько раз,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Президент США написал, что у него складывается впечатление, будто Путин его обманывает. Такая реакция Трампа не является окончательной, но это первый шаг к изменению положения дел. Более того, на ситуацию влияет позиция президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что нужно увеличить давление на Путина.