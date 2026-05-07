Надо устанавливать мир, а не бегать по миру с мольбами о паузе на 9 мая, – Зеленский

Владимир Зеленский высказался о желании России установить паузу на 9 мая, когда в Москве будет проходить парад. Украинский лидер сказал, что надо устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с мольбами о паузе только на этот день.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

Что ответил Зеленский на желание России о "перемирии" на 9 мая?

Украинский глава заявил, что Киев неоднократно предлагал российскому руководству двигаться навстречу миру, но в ответ получили только новые российские удары.

"Итак, именно поэтому украинские дальнобойные санкции движутся навстречу отдаленным российским точкам, которые имеют отношение к военной промышленности России, инфраструктуры войны и финансирования агрессии", – объяснил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что каждый день Россия может сделать выбор и остановить свою войну. И не на несколько часов, чтобы получить наше разрешение на проведение парада в Москве, а так, чтобы беречь жизни людей.

Надо ценить людей, а не парады. Надо устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с мольбами о паузе на 9 мая,

– отметил президент.

Владимир Зеленский отметил, что мир нужен Украине, а также поблагодарил всех, кто помогает России это осознать.

Кстати, историк, политик, дипломат Роман Бессмертный рассказал в эфире 24 Канала, что Дональд Трамп мог получить просьбу от Владимира Путина, чтобы повлиять на Украину в вопросе перемирия на 9 мая, когда в Москве будет проходить парад.



По мнению эксперта, после этого из Вашингтона могли раздаваться звонки от чиновников "технического уровня", хотя официального предложения о перемирии – так и не было.

