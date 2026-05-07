Про це Володимир Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.
До теми Перемир'я не було: в ISW розповіли, як у Путіна пояснили свої цинічні атаки
Що відповів Зеленський на бажання Росії про "перемир'я" на 9 травня?
Український очільник заявив, що Київ неодноразово пропонував російському керівництву рухатися назустріч миру, але у відповідь отримали лише нові російські удари.
"Отже, саме тому українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до воєнної промисловості Росії, інфраструктури війни та фінансування агресії", – пояснив Зеленський.
Глава держави наголосив, що кожного дня Росія може зробити вибір і зупинити свою війну. І не на кілька годин, щоб отримати наш дозвіл на проведення параду в Москві, а так, щоб берегти життя людей.
Треба цінувати людей, а не паради. Треба встановлювати мир, а не бігати по столицях світу з благаннями про паузу на 9 травня,
– зазначив президент.
Володимир Зеленський зауважив, що мир потрібен Україні, а також подякував усім, хто допомагає Росії це усвідомити.
До речі, історик, політик, дипломат Роман Безсмертний розповів в етері 24 Каналу, що Дональд Трамп міг отримати прохання від Володимира Путіна, аби вплинути на Україну у питання перемир'я на 9 травня, коли в Москві буде проходити парад.
На думку експерта, після цього з Вашингтона могли лунати дзвінки від чиновників "технічного рівня", хоча офіційної пропозиції про перемир'я – так і не було.
Як Росія благає про "перемир'я" на 9 травня?
Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що у разі "провокацій" під час святкування Дня Перемоги у Москві 9 травня Київ може зазнати масованого ракетного удару. Крім цього, Захарова назвала заяви Володимира Зеленського про перемир'я 5 – 6 травня "кривавим піаром".
Володимир Зеленський, своєю чергою, зазначив. що Україна буде діяти дзеркально у відповідь на російські атаки, які продовжуються, попри запропонований режим тиші. Президент також заявив, що від початку доби 7 травня Росія запустила по Україні вже близько 100 ударних дронів, провела десятки штурмів на основних напрямках фронту і завдала стільки ж авіаударів.
Радник керівника Офісу Президента Дмитро Литвин у коментарі 24 Каналу зазначив, що Україна поки не ухвалила рішення щодо припинення вогню на 8 – 9 травня, і це залежатиме від дій Росії на фронті. Посадовець наголосив, що Україна буде діяти дзеркально.