Про це Володимир Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

Що відповів Зеленський на бажання Росії про "перемир'я" на 9 травня?

Український очільник заявив, що Київ неодноразово пропонував російському керівництву рухатися назустріч миру, але у відповідь отримали лише нові російські удари.

"Отже, саме тому українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до воєнної промисловості Росії, інфраструктури війни та фінансування агресії", – пояснив Зеленський.

Глава держави наголосив, що кожного дня Росія може зробити вибір і зупинити свою війну. І не на кілька годин, щоб отримати наш дозвіл на проведення параду в Москві, а так, щоб берегти життя людей.

Треба цінувати людей, а не паради. Треба встановлювати мир, а не бігати по столицях світу з благаннями про паузу на 9 травня,

– зазначив президент.

Володимир Зеленський зауважив, що мир потрібен Україні, а також подякував усім, хто допомагає Росії це усвідомити.

До речі, історик, політик, дипломат Роман Безсмертний розповів в етері 24 Каналу, що Дональд Трамп міг отримати прохання від Володимира Путіна, аби вплинути на Україну у питання перемир'я на 9 травня, коли в Москві буде проходити парад.



На думку експерта, після цього з Вашингтона могли лунати дзвінки від чиновників "технічного рівня", хоча офіційної пропозиції про перемир'я – так і не було.

