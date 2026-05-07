Об этом Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.
Что ответил Зеленский на желание России о "перемирии" на 9 мая?
Украинский глава заявил, что Киев неоднократно предлагал российскому руководству двигаться навстречу миру, но в ответ получили только новые российские удары.
"Итак, именно поэтому украинские дальнобойные санкции движутся навстречу отдаленным российским точкам, которые имеют отношение к военной промышленности России, инфраструктуры войны и финансирования агрессии", – объяснил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что каждый день Россия может сделать выбор и остановить свою войну. И не на несколько часов, чтобы получить наше разрешение на проведение парада в Москве, а так, чтобы беречь жизни людей.
Надо ценить людей, а не парады. Надо устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с мольбами о паузе на 9 мая,
– отметил президент.
Владимир Зеленский отметил, что мир нужен Украине, а также поблагодарил всех, кто помогает России это осознать.
Кстати, историк, политик, дипломат Роман Бессмертный рассказал в эфире 24 Канала, что Дональд Трамп мог получить просьбу от Владимира Путина, чтобы повлиять на Украину в вопросе перемирия на 9 мая, когда в Москве будет проходить парад.
По мнению эксперта, после этого из Вашингтона могли раздаваться звонки от чиновников "технического уровня", хотя официального предложения о перемирии – так и не было.
Как Россия умоляет о "перемирии" на 9 мая?
Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что в случае "провокаций" во время празднования Дня Победы в Москве 9 мая Киев может подвергнуться массированному ракетному удару. Кроме этого, Захарова назвала заявления Владимира Зеленского о перемирии 5 – 6 мая "кровавым пиаром".
Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил. что Украина будет действовать зеркально в ответ на российские атаки, которые продолжаются, несмотря на предложенный режим тишины. Президент также заявил, что с начала суток 7 мая Россия запустила по Украине уже около 100 ударных дронов, провела десятки штурмов на основных направлениях фронта и нанесла столько же авиаударов.
Советник руководителя Офиса Президента Дмитрий Литвин в комментарии 24 Каналу отметил, что Украина пока не приняла решение о прекращении огня на 8 – 9 мая, и это будет зависеть от действий России на фронте. Чиновник отметил, что Украина будет действовать зеркально.