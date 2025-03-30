В ВМС сказали, что будут делать, если Россия нарушит перемирие на Черном море

Дмитрий Плетенчук высказался относительно возможного перемирия на Черном море. Украина будет реагировать на нарушения со стороны России.

В Военно-морских силах говорят, что вместе с партнерами постоянно следят за ситуацией на воде и в воздухе. Об этом Дмитрий Плетенчук заявил в эфире телемарафона.

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Что будет делать Украина, если Россия нарушит перемирие на Черном море

Дмитрий Плетенчук напомнил слова Рустема Умерова о том, что россияне не могут покидать восточную часть Черного моря. Иначе Киев будет считать это нарушением перемирия.

Это тоже уже неоднократно обсуждалось и высшим руководством страны, что, конечно, реакция будет адекватной. И министр обороны Украины Рустем Умеров так же озвучивал требование относительно того, что россияне не могут покидать восточную часть Черного моря, где они имеют формальное юридическое право находиться, это побережье российское, и где они фактически и находятся уже длительное время,

– пояснил представитель ВМС.

Как и раньше, так и сейчас Плетенчук сказал, что для Киева прекращение огня на Черном море является прежде всего прекращением обстрелов портовой инфраструктуры. Но по российским кораблям можно бить.

"И да, это о безопасности. Это о том, какие объекты нельзя поражать во время перемирия. Это, конечно, касается устойчивой работы нашего зернового коридора и возможности приобретать экспортные возможности. Относительно непосредственно военных целей – как вы знаете, из того, что было озвучено представителями украинского МИД, на военные объекты, такие как корабли, например, это не распространяется", – подчеркнул спикер.

Впрочем, пока достаточно сложно говорить об условиях перемирия на Черном море. Следует дождаться конечного варианта документа, где будут прописаны все условия и указаны средства контроля за соблюдением договоренностей.

29 марта Вэнс заявил, что перемирие на Черном море почти достигнуто.