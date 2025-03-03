"Частичное перемирие" в Украине: в Лондоне еще не согласовали этот план с Францией

Ранее заявили, что Франция и Великобритания работают над мирным планом для Украины. В то же время пока его не существует.

Министр вооруженных сил Люк Поллард сказал, что чиновники Великобритании говорят, что согласованного видения идеи "частичного перемирия", о которой говорили Макрон и Стармер, пока нет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на AFP.

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Есть много вариантов

Люк Поллард сказал, что Париж и Лондон еще согласовывали видение идеи перемирия "в небе, на море и по энергетической инфраструктуре". Это перемирие должно было бы длиться один месяц

Договоренности о том, как может выглядеть перемирие, не было,

– объяснил министр.

По его словам, на столе много разных вариантов, которые будут углубленно обсуждаться с США и европейскими партнерами, но идею о "перемирии на месяц" не согласовали.

Также войска Великобритании готовы войти в Украину в случае объявления перемирия. Кир Стармер убежден – это единственный путь для обеспечения длительного мира. Такое заявление он сделал после окончания саммита в Лондоне 2 марта.