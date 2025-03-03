Міністр збройних сил Люк Поллард сказав, що урядовці Великої Британії кажуть, що узгодженого бачення ідеї "часткового перемир’я", про яку говорили Макрон та Стармер, поки нема. Про це пише 24 Канал із посиланням на AFP.

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Є багато варіантів

Люк Поллард сказав, що Париж і Лондон ще узгоджували бачення ідеї перемир’я "у небі, на морі й щодо енергетичної інфраструктури". Це перемир'я мало б тривати один місяць

Домовленості про те, як може виглядати перемир’я, не було,

– пояснив міністр.

За його словами, на столі багато різних варіантів, які будуть поглиблено обговорюватися з США та європейськими партнерами, але ідею про "перемир’я на місяць" не погодили.

Також війська Великої Британії готові увійти до України в разі оголошення перемир'я. Кір Стармер переконаний – це єдиний шлях для забезпечення тривалого миру. Таку заяву він зробив після закінчення саміту в Лондоні 2 березня.