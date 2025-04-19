Не верьте Путину, вот "перемирие", – житель Херсона показал горящий дом после атаки дронами

Владимир Путин 19 апреля объявил о двухдневном "пасхальном перемирии". На фоне обещания приостановить боевые действия на Украину продолжали лететь вражеские дроны.

Житель Херсона показал горящую многоэтажку, которая отражает настоящую чуть ли предложений диктатора, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Смотрите также "Пасхальное перемирие", которого нет: все о циничных заявлениях Путина и как реагирует Украина

Как Россия терроризирует Херсонщину во время "перемирия"

Так, около 18:00 россияне атаковали многоэтажку в Днепровском районе Херсона 8 FPV-дронами, в результате чего загорелись 7 квартир.

Один из жителей Херсона снял на видео горящий дом, добавив красноречивые комментарии.

Не верьте Путину, потому что он врет. Вот, видите, "пасхальное перемирие". Вот такое "пасхальное перемирие у Путина. По-путински,

– отметил он.

Россияне ударили дроном по многоэтажке: смотрите видео

В 19:05 российский дрон попал в гражданское авто в Урожайном. Через час еще один беспилотник атаковал населенный пункт. Также в 19:12 вражеский FPV-дрон ударил по Станиславу.

Удар по гражданскому авто на Херсонщине / фото Александра Прокудина

Прокудин отметил, что никакого затишья не наблюдается. Обстрелы продолжаются и под ударом снова мирные жители.

"Это еще одно подтверждение того, что Россия не имеет ничего святого. И верить словам оккупантов - значит подвергать себя опасности", – указал он.

Заметим, по словам Путина, "пасхальное перемирие" началось в 18:00 19 апреля и закончится в 00:00 21 апреля. Однако обстрелы и штурмы на фронте как продолжались, так и продолжаются.