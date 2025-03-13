Валяет дурака: за "согласованием прекратить огонь" Путина стоят коварные планы

Путин заявил, что Россия вроде бы готова к 30-дневному перемирию, которое предлагают США. Глава Кремля согласился, но выдвинул ряд условий. Российский диктатор будет затягивать время, он уже запустил этот процесс и мир ему не нужен.

Об этом в эфире 24 Канала отметил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, обратив внимание на то, что Путин, говоря, что Россия вроде бы принципиально хочет мира, озвучил самое важное, о чем ранее уже говорил – что само по себе прекращение огня не несет смысла для России, то есть ей нужно или все, или ничего.

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Путин согласился на перемирие, чтобы не обидеть Трампа

Российский диктатор озвучил, что на предложение США прекратить боевые действия на месяц соглашается, но считает, что пауза должна быть такой, которая "привела бы к долгосрочному миру и устранила бы первоначальные причины этого кризиса".

Будет пауза на 30 дней. Он спросил, что будет дальше. На самом деле он задает логические вопросы, о которых Трамп не думает, его это все не интересует, он человек не конкретный, а медийный, поэтому ему главное сделать хорошее заявление, не думая как практически это воплотить,

– озвучить Жирнов.

Глава Кремля, как отметил бывший сотрудник КГБ, не мог не согласиться на предложение США сделать паузу в боевых действиях, потому что тогда бы Трамп на него обиделся и сказал бы, что тот не хочет мира.

"Но он валяет дурака и будет говорить, что вообще-то Россия согласна, но все не так, как может казаться. Путин повторил, что никакого смысла для России в прекращении огня нет. В этом он вошел в клинч с Трампом, потому что у того подход к этому вопросу заключается в скорейшем завершении боевых действий", – озвучил Жирнов.

Путин во время пресс-конференции с Лукашенко также сказал, что протяженность фронта составляет 2000 километров и задался вопросом, как американская сторона видит для себя прекращение огня и соблюдение этого на такой большой территории. Он, как отметил Жирнов, повторил тезис президента Франции Макрона, который говорил, что сделать паузу в воздухе и на море можно, а на земле очень сложно, ведь надо предусмотреть контроль над этим.

"Путин начал говорить, что для России это все хорошо, потому что она на своей территории, военные заводы будут продолжать производить продукцию. А вот если Украина думает, что западные страны за этот период ей будут поставлять оружие и накапливать его, чтобы возможно потом использовать, то Путин сразу сказал, что его это не устраивает", – озвучил Жирнов.

Заявление Лукашенко о "трубе"

Во время встречи Путина и Лукашенко белорусский диктатор ошеломил главу Кремля и журналистов, когда сказал, что если Россия и США договорятся, то Украине и Европе "труба".

Не знаю, было ли это заготовлено и специально ли они создали такую ситуацию, потому что Путин показал в ответ на это какой он находчивый, объяснив, что имелось в виду, что если удастся договориться в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена и она будет получать дешевый российский газ,

– рассказал Жирнову.

Хотя на самом деле это противоречит интересам США, потому что когда российский газ прекратили доставлять в Европу, его в первую очередь заменили американским.

Напомним, 13 марта состоялась совместная пресс-конференция двух диктаторов: российского и белорусского. Одной из обсуждаемых тем стало предложение США установить 30-дневное перемирие. Украина ранее уже согласилась на это. Сегодня вроде бы согласием ответил и Путин, он сделал ряд заявлений. В частности сказал, что есть много нюансов, которые надо обсудить, тем самым он пытается затягивать переговоры о прекращении боевых действий.