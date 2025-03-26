Полное перемирие еще на столе переговоров, – Жовква сказал, какая позиция России по этому поводу

Во время переговоров с США в Эр-Рияде украинская сторона в очередной раз показала свою готовность к полному прекращению огня с Россией. Этот вопрос до сих пор остается на столе переговоров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовквы в эфире национального марафона.

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Что сказал Жовква о готовности сторон к полному перемирию

Игорь Жовква рассказал, что вопрос полного перемирия был поднят на переговорах с американскими представителями в Саудовской Аравии, и в начале разговора наша сторона еще раз подтвердила, что готова к этому.

Соединенные Штаты Америки еще раз положительно оценили нашу готовность и сказали, что они тоже, безусловно, сторонники этой позиции, которую они собственно сами и высказывали,

– пояснил заместитель руководителя ОП.

Он отметил, что украинская делегация не присутствовала на переговорах США и России, но, насколько Жовква понимает, российская сторона вообще не имела мандата на переговоры о полном перемирии в Украине.

"Наша готовность в очередной раз была подтверждена, мы с этого начали, мы этим и завершили. А если открыть заявление, то там написано в одном из пунктов, что Соединенные Штаты Америки продолжают оставаться посредником, то есть страной, которая дальше будет продолжать свои усилия, по установлению длительного и справедливого мира", – резюмировал чиновник.

К слову, министр обороны Рустем Умеров, который был на переговорах с США в Эр-Рияде, сказал, что сторонам удалось достичь 5 ключевых результатов.

Говорится о безопасном судоходстве, полном запрете на удары по энергетической инфраструктуре, привлечения третьих стран с целью обеспечить поддержку внедрения энергетической и морской договоренностей, продолжение работы над устойчивым и длительным миром, а также привлечение США к обмену военнопленными, освобождение гражданских задержанных лиц и возвращение насильно вывезенных украинских детей.