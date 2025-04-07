В Украине скептически относятся к перемирию в Черном море, – NYT

Офицеры Военно-морских Сил Украины, а также гражданские суда скептически оценивают преимущества перемирия в Черном море. Поскольку Украина уже достигла успехов в акватории морей, сейчас Россия выдвигает необъективные условия "черноморского перемирия".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Как в Украине оценивают перемирие в Черном море

После переговоров 25 марта США и Россия договорились о безопасном судоходстве в Черном море и запрете использования коммерческих судов в военных целях.

В комментарии журналистам военные отмечают, что перемирие в Черном море может защитить порты от российских атак БПЛА и ракет. Вместе с тем, это также может означать отказ Украины от стратегического преимущества на море.

К примеру, глава украинского судоходного агентства Тариэль Хаджишвили считает, что единственная сторона, которая хочет прекращения огня, – это Россия, потому что она больше не контролирует Черное море.

"Я не хочу прекращения огня", – добавил Хаджишвили.

Журналисты отмечают, что скептицизм относительно перемирия в Черном море усилился после того, как Россия выдвинула свои условия к прекращению огня. Так, Россия требовала отмены некоторых западных экономических санкций и возвращения к предыдущему зерновому соглашению, поддержанному ООН. В то же время капитан украинского патрульного катера Михаил, который сопровождает коммерческие суда у берегов Украины, заявил, что новым коридором сейчас проходит больше судов, чем во время прошлой зерновой сделки.

Поэтому, как пишет NYT, особого преимущества для Украины в перемирии в Черном море нет.

Все, что Украина могла бы получить от прекращения огня, – это прекращение российских ударов по ее портам. В результате этих атак было повреждено несколько судов и уничтожено множество контейнеров и зернохранилищ,

– пишут журналисты.

К слову, спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук также отметил, что для Украины прекращение огня в Черном море означает прежде всего прекращение атак на портовую инфраструктуру, чтобы зерновой коридор мог работать стабильно и без сбоев.

"Ничего большего Россия не может нам предложить в этом соглашении", – добавил Плетенчук в комментарии СМИ.

Журналисты резюмируют, что пока остается непонятным, вступит ли в силу режим прекращения огня. Хотя Россия и воздерживается от ударов по украинским портам, однако во время комбинированной атаки 6 апреля Москва осуществляла пуски ракет из Черного моря.

Кроме того, глава Черноморского института стратегических исследований Андрей Клименко считает, что Россия может использовать перемирие в Черном море, чтобы переместить часть своих кораблей обратно в центральную часть Черного моря для возможности быстрой контратаки.