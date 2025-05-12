Время уже истекает: Россия придумала циничную причину, чтобы избежать 30-дневного перемирия с 12 мая

Запад требует от России соблюсти 30-дневное перемирие. Ей даже дали дедлайн – время истекает уже 12 мая.

Между тем страна-агрессор и не думает поддержать это перемирие и даже сделала циничное заявление по нему. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Россия считает, что Запад пытается дать ВСУ передохнуть

В российском МИД высказались о том, почему Запад поддерживает 30-дневное перемирие.

Циничное заявление сделала представительница российского ведомства Мария Захарова.

По ее мнению, Запад якобы пытается дать Киеву передышку, чтобы восстановить военный потенциал украинской армии и продолжить противостоять России.

К слову, ранее в этот день Франция дала России 12 часов для принятия перемирия и пригрозила санкциями в противном случае.

Однако, представитель Кремля Песков заявил, что Москва не принимает язык ультиматумов.

Между тем Трамп выразил уверенность, что Путин таки согласится на 30-дневную тишину.