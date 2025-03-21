У Путина заявили, что "слову Зеленского нельзя верить" на фоне массированного обстрела Украины
- Страна-агрессор ночью атаковала украинские города дронами и авиабомбами.
- Представитель Путина обвинил Украину в нарушении режима прекращения огня из-за обстрела ГТС "Суджа".
- Песков заявил, что приказ Путина о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру Украины действует.
В ночь на 21 марта страна-агрессор беспощадно атаковала украинские города дронами и управляемыми авиабомбами. Только на Киев летели почти полсотни беспилотников, а в Одессе вспыхнул ряд пожаров. Это, впрочем, не помешало Кремлю в очередной раз солгать и обвинить Украину в нарушении режима прекращения огня.
Так, представитель Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам заявил, что Украина якобы не сдержала обещание, намекая на атаку на газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области, передает 24 Канал.
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В Кремле врут
"Все могут увидеть, насколько можно доверять слову Зеленского", – цинично заметил Песков. Он добавил, что о "ненадежности" Украины россияне неоднократно предупреждали "собеседников", очевидно имея в виду американцев.
Обратите внимание! В Генштабе заявили, что это россияне сами обстреляли станцию "Суджа". А в ЦПД предупредили, что Кремль только начинает дискредитационную кампанию против Украины.
В то же время чиновник заверил, что, мол, приказ Путина о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру Украины действует. И сейчас российские военные якобы воздерживаются от подобных ударов согласно договоренности, которая была достигнута между США и Россией.
Напомним, что Украина планирует подготовить список объектов гражданской инфраструктуры, которая подпадает под режим прекращения огня.