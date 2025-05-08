Российская армия "не слышала о перемирии Путина": на фронте произошло более 100 боестолкновений
- ВСУ отбили многочисленные атаки россиян, в том числе на Северском, Краматорском, Торецком и других направлениях, сохраняя оборонительные позиции.
- МИД Украины передает странам-партнерам информацию о нарушении россиянами объявленного "перемирия", а ВСУ продолжают защищать украинские территории.
117 боевых столкновений уже произошло на фронте с начала суток. Россия объявила трехдневное "перемирие" по случаю Дня победы, но ее же военные игнорируют запрет на ракетные и наземные атаки.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Россияне продолжают наступления на разных участках фронта
В течение действия объявленного Владимиром Путиным "перемирия" обстрелам со стороны России подверглись приграничные населенные пункты Сумской области: Стариково, Марьино, Миропольское, Новодмитровка, Петрушевка, Новая Слобода, Бруски, Бояро-Лежачи.
- На Харьковском направлении украинские защитники отбили две атаки агрессора. Сейчас продолжается еще одно боестолкновение с врагом.
- На Купянском направлении россияне за этот день совершили три штурма у Синьковки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки. На этом направлении один бой еще продолжается.
- На Лиманском направлении россияне провели 17 атак вблизи населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское. Продолжаются еще два боестолкновения.
Какова ситуация на Лиманском направлении: карта
- На Северском направлении в районе Белогоровки и Федоровки ВСУ остановили два российских штурма.
- На Краматорском направлении защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед возле Часового Яра и Курдюмовки.
- На Торецком направлении противник пять раз атаковал неподалеку Крымского и Торецка.
- На Покровском направлении оккупанты давили на позиции украинской армии 41 раз в районах Александрополя, Елизаветовки, Гродовки, Миролюбовки, Даченского, Звирово, Котлиного, Удачного, Новоалександровки, Котляровки, Преображенки и Андреевки. Силам обороны удалось отбить 32 атаки, 9 боестолкновений до сих пор продолжаются.
Бои на Покровском направлении: показываем на карте
- 8 мая на Новопавловском направлении россияне совершили 19 атак вблизи населенных пунктов Разлив, Новоселка, Новополь, Привольное и Бурлацкое. Три боестолкновения пока продолжаются.
- На Ореховском направлении украинские защитники отбили три вражеских штурма в районах Степного и Щербаков.
- На Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки продвинуться вперед.
- На Курском направлении ВСУ за сегодня отбили 7 атак россиян. С начала суток враги нанесли 7 авиационных ударов, применив 10 КАБов, и осуществили 149 артиллерийских обстрелов.
На других направлениях фронта существенных изменений ситуации за сутки не было.
Напомним, МИД Украины передает странам-партнерам информацию о нарушения россиянами объявленного перемирия. ВСУ действуют зеркально на наступления противника, защищая украинскую землю.