Российская армия "не слышала о перемирии Путина": на фронте произошло более 100 боестолкновений

117 боевых столкновений уже произошло на фронте с начала суток. Россия объявила трехдневное "перемирие" по случаю Дня победы, но ее же военные игнорируют запрет на ракетные и наземные атаки.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также "Перемирие" на море: в ВМС ВСУ рассказали какая ситуация и есть ли угроза обстрелов Россияне продолжают наступления на разных участках фронта В течение действия объявленного Владимиром Путиным "перемирия" обстрелам со стороны России подверглись приграничные населенные пункты Сумской области: Стариково, Марьино, Миропольское, Новодмитровка, Петрушевка, Новая Слобода, Бруски, Бояро-Лежачи. На Харьковском направлении украинские защитники отбили две атаки агрессора. Сейчас продолжается еще одно боестолкновение с врагом.

украинские защитники отбили две атаки агрессора. Сейчас продолжается еще одно боестолкновение с врагом. На Купянском направлении россияне за этот день совершили три штурма у Синьковки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки. На этом направлении один бой еще продолжается.

россияне за этот день совершили три штурма у Синьковки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки. На этом направлении один бой еще продолжается. На Лиманском направлении россияне провели 17 атак вблизи населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское. Продолжаются еще два боестолкновения. Какова ситуация на Лиманском направлении: карта На Северском направлении в районе Белогоровки и Федоровки ВСУ остановили два российских штурма.

в районе Белогоровки и Федоровки ВСУ остановили два российских штурма. На Краматорском направлении защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед возле Часового Яра и Курдюмовки.

защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед возле Часового Яра и Курдюмовки. На Торецком направлении противник пять раз атаковал неподалеку Крымского и Торецка.

противник пять раз атаковал неподалеку Крымского и Торецка. На Покровском направлении оккупанты давили на позиции украинской армии 41 раз в районах Александрополя, Елизаветовки, Гродовки, Миролюбовки, Даченского, Звирово, Котлиного, Удачного, Новоалександровки, Котляровки, Преображенки и Андреевки. Силам обороны удалось отбить 32 атаки, 9 боестолкновений до сих пор продолжаются. Бои на Покровском направлении: показываем на карте 8 мая на Новопавловском направлении россияне совершили 19 атак вблизи населенных пунктов Разлив, Новоселка, Новополь, Привольное и Бурлацкое. Три боестолкновения пока продолжаются.

россияне совершили 19 атак вблизи населенных пунктов Разлив, Новоселка, Новополь, Привольное и Бурлацкое. Три боестолкновения пока продолжаются. На Ореховском направлении украинские защитники отбили три вражеских штурма в районах Степного и Щербаков.

украинские защитники отбили три вражеских штурма в районах Степного и Щербаков. На Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки продвинуться вперед.

враг совершил две неудачные попытки продвинуться вперед. На Курском направлении ВСУ за сегодня отбили 7 атак россиян. С начала суток враги нанесли 7 авиационных ударов, применив 10 КАБов, и осуществили 149 артиллерийских обстрелов. На других направлениях фронта существенных изменений ситуации за сутки не было. Напомним, МИД Украины передает странам-партнерам информацию о нарушения россиянами объявленного перемирия. ВСУ действуют зеркально на наступления противника, защищая украинскую землю.