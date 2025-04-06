В ЦПД ответили, от чего зависит перемирие в Украине и кто задерживает мирные процессы

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко рассказал, какова вероятность реального перемирия в Украине в ближайшее время. Также его спросили, что влияет на продолжение войны, кроме поведения России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на стрим Андрея Коваленко.

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Будет ли перемирие в ближайшие месяцы

В ответе Андрей Коваленко сосредоточился на анализе внешнеполитических моментов. Продолжение войны россиянами зависит от позиции США.

Будет ли перемирие – я думаю, станет понятно в течение апреля – мая. Если не будет, то это еще продлится на месяц минимум,

– четко ответил он.

По мнению руководителя ЦПД, 2025 год многое покажет. Например, имеют ли США достаточный инструментарий для давления на Россию и способны ли США перестроить архитектуру мировой безопасности. Пока Америка снимает со своего бюджета бремя финансирования безопасности Европы. Поэтому другие страны должны запускать свою военную промышленность и разрабатывать свое оружие.

"Если окажется, что США не способны, что Китай стал полноценной силой, которая выбивает Соединенные Штаты Америки из Индо-Тихоокеанского региона, заходит в ниши в Европе и фактически создает полноценный альянс с Ираном, тогда, видимо, война продолжится дольше. Соответственно, этот год определяющий", – объяснил военный.

Положительные изменения до конца 2025 года могут быть, если будут экономические удары по России и мощная санкционная политика против агрессора. Если ударить санкциями по Москве так, что даже Китай и Индия не смогут покупать российские энергоресурсы, то Россия сможет воевать полгода на запасах, но потерпит очень серьезные экономические потери.

Сейчас США смотрят на Россию с точки зрения ресурсов, то есть с точки зрения, как можно заработать на России. Но думать, что Россию удастся оторвать от Китая, очень наивно.