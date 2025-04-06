Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на стрим Андрія Коваленка.

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Чи буде перемир'я найближчими місяцями

У відповіді Андрій Коваленко зосередився на аналізі зовнішньополітичних моментів. Продовження війни росіянами залежить від позиції США.

Чи буде перемир'я – я думаю, стане зрозуміло протягом квітня – травня. Якщо не буде, то це ще продовжиться на місяць мінімум,

– чітко відповів він.

На думку керівника ЦПД, 2025 рік багато чого покаже. Наприклад, чи мають США достатній інструментарій для тиску на Росію і чи здатні США перебудувати архітектуру світової безпеки. Поки що Америка знімає зі свого бюджету тягар фінансування безпеки Європи. Тож інші країни мають запускати свою воєнну промисловість та розробляти свою зброю.

"Якщо виявиться, що США не здатні, що Китай став повноцінною силою, яка вибиває Сполучені Штати Америки з Індо-Тихоокеанського регіону, заходить в ніші в Європі і фактично створює повноцінний альянс з Іраном, тоді, мабуть, війна продовжиться довше. Відповідно, цей рік визначальний", – пояснив військовий.

Позитивні зміни до кінця 2025 року можуть бути, якщо будуть економічні удари по Росії та потужна санкційна політика проти агресора. Якщо вдарити санкціями по Москві так, що навіть Китай і Індія не зможуть купувати російські енергоресурси, то Росія зможе воювати пів року на запасах, але зазнає дуже серйозних економічних втрат.

Зараз США дивляться на Росію з погляду ресурсів, тобто з погляду, як можна заробити на Росії. Але думати, що Росію вдасться відірвати від Китаю, дуже наївно.