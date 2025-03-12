Не следует забегать вперед, Песков прокомментировал предложение о перемирии
- Кремль призывает не спешить с вопросом о 30-дневном перемирии, ведь изучаются результаты переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.
- Если США захотят телефонного разговора с Путиным, он будет быстро организован.
Руководство России изучает результаты переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. В Кремле призывают "не забегать наперед" по вопросу 30-дневного приостановления огня.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова.
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В России отреагировали на результаты встречи Украины и США
В комментарии росСМИ Песков призвал не спешить, говоря о реакции России на предложение о немедленном 30-дневном перемирии с Украиной.
Сейчас Кремль знакомится с заявлениями по итогам переговоров в Саудовской Аравии, а позже, вероятно, будет готов ответить на них.
Представитель Владимира Путина также добавил, что если США захотят провести телефонный разговор с президентом России, то он "будет очень быстро организован". Однако пока запроса об общении руководителей государств нет, как нет и такой договоренности между Москвой и Вашингтоном.
Мы внимательно изучаем те заявления, которые сделаны по итогам встречи, знакомимся с текстом совместного заявления. Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне,
– прокомментировал Дмитрий Песков.
Между тем издание Reuters пишет, что Владимир Путин вряд ли примет предложение о 30-дневном перемирии и прекращении огня в Украине. Собеседник журналистов отметил, что Россия вряд ли согласится на это без обсуждения условий со своей стороны и получения гарантий безопасности.
Напомним, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что позиция Кремля строится не за рубежом, а в Москве.