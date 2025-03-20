Политолог сказал, как Трамп может наказать Россию за несоблюдение прекращения огня

Нет механизма урегулирования нарушений режима прекращения огня. Об этом свидетельствует опыт Минских соглашений. Если Владимир Путин заинтересован в дальнейшем диалоге с президентом США Дональдом Трампом, то хотя бы в общих чертах он должен его придерживаться.

Пока неизвестно, будет ли придерживаться Россия 30-дневного прекращения огня, однако наказания, в частности, усиления санкций, за его нарушение не будет. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Владимир Фесенко.

Читайте также "Россия является самым большим препятствием": Трамп ожидал от Путина большего, – WSJ

Наказаний за нарушения не будет

Владимир Фесенко отметил, что на будущее американцы предлагают следующий вариант. Если удастся договориться о всеобъемлющем прекращении огня, и россияне на это согласятся, то в качестве бонуса для них – частичная отмена санкций. Если оккупанты будут придерживаться режима прекращения огня, продлят его после 30 дней – тогда еще часть санкций будет отменена.

А потом, через длительное время, возможно, до конца года – значительная часть санкций может быть отменена. Это такой механизм стимулирования. А наказания нет, к сожалению,

– сказал он.

Если Россия не будет придерживаться этих договоренностей, тогда под большим вопросом будет возможность продолжения прекращения огня, его расширение и дальнейшая реализация. Речь идет не о наказании, а о стимулах.

"Если Путин заинтересован в дальнейшем диалоге с Трампом, он должен хотя бы в общих чертах этого придерживаться. Будет ли полное соблюдение? Ответа на этот вопрос нет. Это покажет только практика. Поэтому санкций, каких-то наказаний за нарушение не будет", – считает политолог.

Важный момент переговоров

Как подчеркнул политолог, то, что начали договариваться – это положительная тенденция. Другой вопрос – это неприемлемые для нас условия России. Однако хорошо, что сейчас нет новостей о том, что Трамп на это соглашается. Однако Путин и дальше будет продвигать это. Это остается предметом переговоров.

Мне интересно, будут ли конкретные договоренности о возобновлении переговорных треков. В частности, с нами. Американцы после этого разговора должны договориться с украинской стороной уже в ближайшие дни, провести встречу, сформировать экспертные группы,

– отметил Фесенко

Далее важно, будут ли созданы экспертные группы, которые между собой будут отрабатывать все рабочие механизмы контроля за прекращением огня между представителями трех стран. Если это начнет работать, то это первый шаг того, что начнется техническая отработка механизмов прекращения огня в трехстороннем режиме.