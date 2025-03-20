Наразі невідомо, чи дотримуватиметься Росія 30-денного припинення вогню, однак покарання, зокрема, посилення санкцій, за його порушення не буде. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Володимир Фесенко.

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Покарань за порушення не буде

Володимир Фесенко зазначив, що на майбутнє американці пропонують наступний варіант. Якщо вдасться домовитися про всеосяжне припинення вогню, і росіяни на це погодяться, то як бонус для них – часткове скасування санкцій. Якщо окупанти будуть дотримуватись режиму припинення вогню, продовжать його після 30 днів – тоді ще частина санкцій буде скасована.

А потім, через тривалий час, можливо, до кінця року – значна частина санкцій може бути скасована. Це такий механізм стимулювання. А покарання немає, на жаль,

– сказав він.

Якщо Росія не буде дотримуватися цих домовленостей, тоді під великим питанням буде можливість продовження припинення вогню, його розширення та подальша реалізація. Мовиться не про покарання, а про стимули.

"Якщо Путін зацікавлений у подальшому діалозі з Трампом, він має хоча б у загальних рисах цього дотримуватись. Чи буде повне дотримування? Відповіді на це запитання немає. Це покаже лише практика. Тому санкцій, якихось покарань за порушення не буде", – вважає політолог.

Важливий момент переговорів

Як підкреслив політолог, те, що почали домовлятися – це позитивна тенденція. Інше питання – це неприйнятні для нас умови Росії. Однак добре, що зараз немає новин про те, що Трамп на це погоджується. Однак Путін і далі буде просувати це. Це залишається предметом переговорів.

Мені цікаво, чи будуть конкретні домовленості про відновлення переговорних треків. Зокрема, з нами. Американці після цієї розмови мають домовитися з українською стороною вже найближчими днями, провести зустріч, сформувати експертні групи,

– зауважив Фесенко

Далі важливо, чи будуть створені експертні групи, які між собою будуть відпрацьовувати усі робочі механізми контролю за припиненням вогню між представниками трьох країн. Якщо це почне працювати, то це перший крок того, що почнеться технічне відпрацювання механізмів припинення вогню у тристоронньому режимі.