Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Смотрите также В России горят ТЭЦ в Оренбурге и что-то в море возле Геленджика

При каком условии продолжат прекращение огня?

По мнению украинского чиновника, недавно введенное Киевом перемирие демонстрирует искреннее стремление к миру, поскольку оно не связано ни с какими символическими датами, а направлено на намерение обезопасить людей.

Если прекращение огня, которое объявил президент, будет взаимным, мы продолжим его. И это даст нам пусть небольшую, но надежду на установление устойчивого мира,

– сообщил он.

По словам Кирилла Буданова, решением об установлении перемирия украинский президент Владимир Зеленский открыто продемонстрировал международному сообществу свою позицию, направленную на мирное урегулирование.

Теперь, по его мнению, дальнейшее развитие ситуации зависит от действий России, и готова ли Москва подтвердить свои заявления о сохранении человеческих жизней на практике. Украина внимательно отслеживает действия врага и готова к любым сценариям.

Что этому предшествовало?

Накануне российский диктатор Владимир Путин объявил об установлении временного перемирия на 8 – 9 мая на фоне празднования Дня победы, чтобы обеспечить спокойное проведение парада, который состоится в Москве.

В то же время в России пригрозили ударами по Киеву. Начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко по этому поводу считает, что подобные заявления являются очередными манипуляциями и попытками давить информационно.

Сразу после этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил об установлении режима тишины, который продлится с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Он отметил, что украинская сторона будет действовать зеркально действиям оккупантов.

Заметим, советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснял в комментарии 24 Каналу, что такое временное различие во введении режима тишины должно продемонстрировать реальную готовность России к прекращению огня.

Почему Россия хочет перемирия на 9 мая?