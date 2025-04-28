Путину нужно "перемирие" на 9 мая с единственной целью

Владимир Путин снова объявил о так называемом "перемирии" и добавил, что Украина "должна взять пример". На этот раз боевые действия якобы должны остановиться на 3 суток – до 00:00 9 мая.

На самом деле Россия хочет "перемирие", чтобы не портить себе праздник. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что Путин понимает нынешние военные возможности Украины.

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Есть только одна цель

В предыдущие годы Украина не имела возможности достать до Москвы своими беспилотниками. Сейчас наши дроны долетают на расстояние более 1500 километров, поэтому столица Россия вообще не является для них проблемой.

Понятно, что вокруг Москвы стоит многоэшелонированная система ПВО, большое количество комплексов, РЭБ и другие средства. Поэтому вероятность эффективного попадания 9 мая достаточно мала.

Но в этот день на площади будут находиться представители других стран. Когда Путин приглашал их, то негласно обещал безопасность. Представьте, как во время парада, который транслируют онлайн, раздается сигнал тревоги, а нам показывают лица людей, которые там сидят,

– заметил Иван Ступак.

Сложно представить, какой будет реакция президентов Беларуси, Казахстана, Сербии. Такая ситуация породит невероятное количество публикаций в СМИ и соцсетях по всему миру.

"Это будет большой "прокол" для всего Кремля, для российской власти. Поэтому они вышли с предложением, чтобы якобы по гуманитарным причинам объявить о перемирии. Но россияне думают исключительно о себе, чтобы их праздник никто не испортил, а они не опозорились", – подчеркнул Иван Ступак.

Заметим, на предложение России уже отреагировали в Белом доме. Там отметили, что Трамп хочет установления длительного мира. Сейчас он разочарован действиями обеих сторон.

В украинском МИД отметили, что Россия может прекратить огонь немедленно, а не ждать для этого 9 мая. Кроме этого, Украина неоднократно предлагала перемирие на 30 дней, чтобы оно имело реальные последствия.