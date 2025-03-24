Соглашение о перемирии в Черном море может стать российской ловушкой для Украины и не только

Команды от США и России сегодня, 24 марта, проведут переговоры в Саудовской Аравии, где будут обсуждать перемирие в Черном море. Поскольку страна-агрессор вынуждена прятать свой флот из-за украинских ударов, она может подготовить коварный план.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что российские корабли могут восстановить свое положение в море. Это будет представлять угрозу не только Украине, но и двум странам НАТО.

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Какую ловушку готовит Кремль

Благодаря ГУР и ВСУ оккупанты потеряли "свое место" для флота в Черном море. За время полномасштабного вторжения Украина уничтожила или повредила по меньшей мере 24 российских судна. Оккупанты долгое время не возвращают туда свои корабли из-за угрозы "хлопка", флот оккупантов разместился в Новороссийске.

Это гипотетическое соглашение действительно может освободить флот России в Черном море от таких ограничений. Корабли смогут появляться ближе к украинским берегам,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Маловероятно, что страна-агрессор сразу начнет активные обстрелы нашей страны или начнет наземную операцию, например, в Одесской области, ведь враг не имеет для этого ресурсов.

Однако Ступак отметил, что Кремль может попытаться обвинить Украину в неконтролируемом минировании Черного моря, якобы наша страна подвергает опасности гражданское судоходство.

Россия может выдвинуть условие, чтобы Украина уменьшила количество минных полей или предоставила доступ к карте размещения мин. Однако это российская ловушка,

– подчеркнул он.

В такую ловушку могут попасть и Румыния с Болгарией. Эти две страны остерегаются любых значительных изменений статус-кво в Черном море в рамках соглашения между Россией и США. Они опасаются, что это может расширить оперативную зону российского флота.

Интересно, что россияне пытаются давить на США, мол, им нужно экспортировать сельскохозяйственную продукцию и другие удобрения через Черное море. Очевидно, что ситуация в России из-за санкций не такая хорошая, как рассказывает Кремль.

Кстати, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук считает, что Украина может согласиться на перемирие в Черном море только при нескольких условиях – прекращения огня без милитаризации Крыма и общей акватории Черного моря, а также привлечения миротворческих или стабилизационных сил третьих стран.