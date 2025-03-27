Спикер ВМС ответил, могут ли открыться порты на Херсонщине и Николаевщине после перемирия

В Саудовской Аравии, вероятно, была заключена договоренность о перемирии в Черном море между Соединенными Штатами Америки, Украиной и Россией. Если россияне будут придерживаться режима тишины, то могут заработать некоторые украинские порты.

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, что пока официальной информации о возобновлении работы портов в Херсонской и Николаевской областях нет. Однако, теоретически, их можно было бы эксплуатировать, так же как порт в Одессе.

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Перемирие в Черном море

Дмитрий Плетенчук отметил, что в течение полномасштабного вторжения в портах на Херсонщине и Николаевщине находится более 60 судов. Среди них много иностранных, которые стоят там вынужденно.

Не следует забывать, что возникает много вопросов безопасности по эксплуатации украинских портов,

– подчеркнул он.

Движение судов в Черное море происходит из Днепра и Южного Буга. Там обязательно исследовать местность на наличие заминирований.

Также проблемой восстановления работы портов является близкая линия фронта.

Надо иметь соответствующие гарантии. Поэтому технически восстановление работы является непростым процессом,

– добавил представитель ВМС ВСУ.

Отметим, что переговоры о перемирии в энергетике и Черном море, состоявшиеся в Эр-Рияде, не принесли конкретных договоренностей, заявили в МИД РФ. Несмотря на сообщения Белого дома о достижении соглашения по безопасному судоходству, Кремль выдвинул ряд условий, в частности снятие санкций с российских банков. В то же время переговоры между США и Россией по этому вопросу будут продолжаться.