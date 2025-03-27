Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, що поки офіційної інформації про відновлення роботи портів на Херсонщині та Миколаївщині немає. Однак, теоретично, їх можна було б експлуатувати, так само як порт в Одесі.
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Перемир'я в Чорному морі
Дмитро Плетенчук зауважив, що протягом повномасштабного вторгнення у портах на Херсонщині та Миколаївщині перебуває понад 60 суден. Серед них багато іноземних, які стоять там вимушено.
Не слід забувати, що виникає багато безпекових питань щодо експлуатації українських портів,
– підкреслив він.
Рух судин у Чорне море відбувається з Дніпра та Південного Бугу. Там обов'язково досліджувати місцевість на наявність замінувань.
Також проблемою відновлення роботи портів є близька лінія фронту.
Треба мати відповідні гарантії. Тому технічно відновлення роботи є непростим процесом,
– додав речник ВМС ЗСУ.
Зазначимо, що переговори щодо перемир'я в енергетиці та Чорному морі, що відбулися в Ер-Ріяді, не принесли конкретних домовленостей, заявили в МЗС РФ. Попри повідомлення Білого дому про досягнення угоди щодо безпечного судноплавства, Кремль висунув низку умов, зокрема зняття санкцій із російських банків. Водночас переговори між США та Росією з цього питання триватимуть.