Перемирие в Черном море: в МИД России заявили об отсутствии "конкретных договоренностей"
- Переговоры в Эр-Рияде по перемирию в Черном море завершились без конкретных договоренностей, по словам МИД РФ.
- США и РФ продолжат переговоры, но конкретных деталей не раскрыто.
- Кремль ранее заявил, что перемирие вступит в силу после выполнения условий, таких как снятие санкций с Россельхозбанка.
На днях в Эр-Рияде завершились переговоры по перемирию в энергетике и в Черном море. 27 марта в МИД РФ заявили об отсутствии "конкретных договоренностей".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Россия отвергает начало тишины в Черном море
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что между Россией и США якобы нет конкретных договоренностей по так называемой "Черноморской инициативе". Он указал, что была получена информация по этому вопросу "в самом общем плане".
Кроме этого Рябков отметил, что США и Россия будут продолжать переговоры по этому вопросу, но других деталей не раскрыл.
Заметим, что по результатам встречи в Саудовской Аравии в Белом доме заявили, что США и РФ якобы договорились о безопасном судоходстве в Черном море, исключении применения силы и предотвращении использования коммерческих судов в военных целях в Черном море.
В то же время Кремль опубликовал заявление, в котором говорилось о том, что перемирие в Черном море вступит в силу после выполнения ряда условий. Среди них снятие санкции с Россельхозбанка и других финансовых организаций, подключение их к SWIFT и т.п.