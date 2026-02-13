Опросы показывают, что украинцы хотят мира при одном условии, – историк

В Украине снова активизировались дискуссии о возможном перемирии и проведении выборов. Публикации западных медиа предполагают, что этот вопрос может стать частью более широких договоренностей между Киевом и союзниками.

Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в эфире 24 Канала объяснил, что общественные настроения остаются устойчивыми несмотря на усталость от войны. По его словам, украинцы действительно хотят мира, но при четком условии, без которого никакие политические шаги не будут иметь поддержки.

Чего на самом деле хотят украинцы?

Грицак отметил, что несмотря на усталость от войны украинское общество не демонстрирует признаков излома. По его словам, четвертый год полномасштабной войны, удары по энергетике и зима без света не уничтожили готовности к сопротивлению. Он подчеркнул, что уровень устойчивости остается высоким и это важно признавать как отдельное достижение.

Украина истощена, но не хочет сдаваться. Опросы показывают, что украинское общество дальше является устойчивым и готовым к сопротивлению,

– подчеркнул историк.

В то же время, по его словам, в обществе есть запрос на прекращение войны. Речь идет не о капитуляции, а о перемирии, которое не поставит под угрозу безопасность страны. Именно поэтому ключевым условием является наличие четких гарантий.

Украинцы хотят перемирия и мира. Но это должно быть перемирие с гарантиями,

– подчеркнул Грицак.

Без гарантий безопасности любое прекращение огня будет выглядеть как пауза перед новым витком агрессии. И именно это обстоятельство, по его словам, определяет настроение большинства украинцев.

Готовы ли украинцы к выборам во время перемирия?

Вопрос выборов нельзя рассматривать отдельно от гарантий безопасности. По его словам, в публичной дискуссии часто акцентируют именно на избирательном процессе, однако в переговорах речь идет прежде всего об обмене политических шагов на реальные гарантии защиты.

Заметьте! Украина готовит юридические гарантии безопасности. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по безопасности гарантий. Власть работает над международными документами, которые должны четко фиксировать, как государства-партнеры будут действовать в случае нарушения Россией условий потенциального мирного соглашения.

Именно это, по его мнению, будет предметом сложных торгов между Украиной и партнерами.

Украинцы остаются устойчивыми. Но если не будет перспективы и ясного понимания, когда это завершится, это может стать серьезным вызовом,

– отметил Грицак.

Он подчеркнул, что по результатам социологии украинцы не исключают возможности проведения выборов после прекращения огня. Но принципиальным является порядок действий.

Они готовы на выборы, которые проводятся сразу после перемирия. Но очень важно – выборы после перемирия, а не перед перемирием,

– подчеркнул Грицак.

Без четких гарантий безопасности такое согласие может исчезнуть. Кроме того, остается открытым вопрос реакции Кремля, ведь пока Россия не демонстрирует готовности к реальным уступкам.

