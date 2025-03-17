Это единственный шанс: военнослужащий ВСУ предположил, что будет происходить с Украиной после перемирия

По итогам встречи 11 марта украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии Украина согласилась на немедленное прекращение огня на 30 дней. Россия до сих пор не дала согласия на перемирие, и по мнению Владимира Зеленского затягивает процесс.

В то же время звучат мнения, что заморозка войны на сегодня не выгодна Украине. Свое мнение относительно перемирия также высказал в разговоре с 24 Каналом заместитель командира 429 Отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич.

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Есть доверие к руководству

"Как военный скажу, что мы сосредоточены на выполнении боевых задач. Имеем полное доверие к нашему руководству, а именно командующему Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого", – подчеркнул Маляревич.

Заместитель командира добавил, что военные его полка выполняют свою работу. Их задача – масштабироваться по применению БПЛА и закрыть участок фронта, который закреплен за полком.

Относительно переговоров, которые происходят, выскажу свою субъективную точку зрения. Наш большой друг – американец, который рядом с нами с марта 2022 года, еще в прошлом году сказал: скорее всего у вас все закончится южнокорейским сценарием,

– отметил Олесь Маляревич.

Американец предположил, что боевые действия заморозятся по линии фронта, и единственный шанс Украины будет заключаться в том, чтобы иметь мощную армию, ВПК, независимое от никого. Так, как произошло в Южной Корее.

"Украине нужно стать топ-страной в регионе, чтобы защищать себя и своих никчемных соседей, которые не могут себя защитить. Так и получается, и мы на это ориентируемся", – подчеркнул он.

К слову. Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает, что прекращение огня на нынешней линии боестолкновения для Украины является опасным. По его мнению, президент Зеленский согласился на перемирие из-за необходимости восстановления военной помощи и обмена разведданными со стороны США.

Отметим, что экс-сотрудник СБУ Иван Ступак предположил один из сценариев поведения Путина относительно перемирия. Глава Кремля может якобы согласиться на прекращение огня, но продолжит тянуть время и требовать больших уступок, чтобы получить большие преимущества на фронте.