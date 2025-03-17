Водночас звучать думки, що заморозка війни на сьогодні не вигідна Україні. Свою думку щодо перемир'я також висловив у розмові з 24 Каналом заступник командира 429 Окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич.

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Є довіра до керівництва

"Як військовий скажу, що ми зосереджені на виконання бойових завдань. Маємо цілковиту довіру до нашого керівництва, а саме командувача Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого", – наголосив Маляревич.

Заступник командира додав, що військові його полку виконують свою роботу. Їхнє завдання – масштабуватися щодо застосування БпЛА і закрити ділянку фронту, яка закріплена за полком.

Щодо перемовин, які відбуваються, висловлю свою суб'єктивну точку зору. Наш великий друг – американець, який поруч з нами з березня 2022 року, ще торік сказав: скоріш за все у вас все закінчиться південнокорейським сценарієм,

– наголосив Олесь Маляревич.

Американець припустив, що бойові дії заморозяться по лінії фронту, і єдиний шанс України полягатиме в тому, щоб мати потужну армію, ВПК, незалежне від нікого. Так, як сталося в Південній Кореї.

"Україні потрібно стати топкраїною в регіоні, щоб захищати себе і своїх нікчемних сусідів, які не можуть себе боронити. Так і виходить, і ми на це орієнтуємось", – підкреслив він.

До слова. Колишній радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон вважає, що припинення вогню на нинішній лінії боєзіткнення для України є небезпечним. На його думку, президент Зеленський погодився на перемир'я через необхідність відновлення військової допомоги та обміну розвідданими з боку США.

Зазначимо, що ексспівробітник СБУ Іван Ступак припустив один зі сценаріїв поведінки Путіна щодо перемир'я. Очільник Кремля може нібито погодитись на припинення вогню, але продовжить тягнути час і вимагати більших поступок, щоб здобути більші переваги на фронті.