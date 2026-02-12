Это финальная стадия войны, – Грицак спрогнозировал, что будет после возможного "перемирия"
- Ярослав Грицак считает, что нынешний этап может быть финальным в этой фазе российско-украинской войны.
- Возможное перемирие не будет означать настоящего мира, предостерегает Грицак.
После волны разговоров о возможном перемирии все чаще звучит вопрос: будет ли это означать завершение войны или только паузу перед новым витком противостояния. На фоне переговоров и дипломатических сигналов звучат прогнозы о переломном моменте.
Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в эфире 24 Канала заявил, что нынешний этап может быть финальным в этой фазе российско-украинской войны. В то же время он предупредил, что даже возможное перемирие не будет означать настоящего мира.
Что будет после возможного перемирия?
Грицак объяснил, что нынешняя ситуация не свидетельствует о перерастании конфликта в широкую мировую войну, хотя еще несколько месяцев назад такой сценарий выглядел возможным. В то же время он не видит признаков настоящего мирного урегулирования – речь идет скорее о завершении активной фазы, чем о развязывании причин войны.
Я остаюсь при мнении, что это финальная стадия нашей войны, российско-украинской войны,
– сказал он.
Историк отметил, что природа этого противостояния не сводится к борьбе за территории или ресурсы.
В Мюнхене предупреждают о рисках для Европы после прекращения огня в Украине. Председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер заявил, что перемирие без ограничений на восстановление российских войск может позволить Москве нарастить потенциал и усилить угрозу для восточного фланга НАТО.
По его словам, именно ценностный и цивилизационный характер конфликта делает его долговременным и сложным для окончательного завершения.
Это война цивилизационная и ценностная. Если бы это была только война за интересы, она могла бы закончиться сегодня или завтра. А так это война, которая может тянуться на десятилетия,
– подчеркнул Грицак.
Он допустил возможность временного прекращения боевых действий и заметил, что такая пауза могла бы дать Украине пространство для восстановления.
Перемирие может быть и оно сейчас, честно говоря, выгоднее для нас. Но это все-таки не мир,
– отметил историк.
По его мнению, даже в случае паузы война может вернуться в другой форме, если не произойдут глубокие изменения внутри России и в архитектуре безопасности региона. Грицак подчеркнул, что Украина должна готовиться не только к завершению нынешнего этапа, но и к длительному противостоянию, которое может периодически переходить из горячей фазы в холодную и обратно.
Что известно о последних заявлениях о возможном перемирии?
- Информацию о "полном перемирии" была опровергнута как фейк. Центр противодействия дезинформации сообщил, что после переговоров в Абу-Даби в сети появились манипулятивные публикации о якобы подготовке всеобъемлющего режима тишины, однако официальные заявления таких намерений не содержали.
- В НАТО говорят о механизмах реагирования на возможные нарушения договоренностей. По данным западных СМИ, союзники обсуждают поэтапный ответ в случае срыва перемирия, одновременно в Москве настаивают на гарантиях безопасности и для России.
- Киев не получил подтверждения энергетического перемирия от Москвы. Владимир Зеленский заявил, что вместо ответа Россия продолжила атаки, а новый раунд переговоров может состояться в ближайшее время.