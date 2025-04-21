"Перемирие" на Пасху, которое объявлял Владимир Путин, российская сторона на самом деле использовала, чтобы подтянуть свои резервы и технику для дальнейших штурмовых действий на фронте.

В частности, на участки, где уменьшалась интенсивность. Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко, передает 24 Канал.

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Зачем Россия объявляла "перемирие"

По словам Андрея Коваленко, Россия использовала паузу для собственного посыла.

В этом был замысел россиян – там, где снижалась интенсивность, они пытались подтянуть резервы, технику для будущих штурмовых действий. Как в случае АТО, Минского процесса Россия придерживается этой же тактики, используя любые паузы, которые сама объявляет, для дальнейших агрессивных действий,

– заявил он.

Руководитель ЦПИ отметил, что кроме вышеупомянутого, с помощью подобного "перемирия" Москва пытается обмануть Запад, обвиняя Украину в нарушениях режима прекращения огня.

"Их дипломаты пытались рассказывать, что Россия хочет мира, а Украина не хочет, что Украина что-то там нарушает, а они не нарушают. С 2014 года традиционно российская система и режим Путина не меняют своих подходов в дипломатии. Только в Минском процессе они европейцев пытались обмануть, а теперь – американскую сторону", – резюмировал чиновник.