"У цьому був задум росіян": в РНБО назвали справжню причину оголошеного "перемир'я" на Великдень

Зокрема, на ділянки, де зменшувалася інтенсивність. Про це в етері телемарафону заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко, передає 24 Канал.

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Навіщо Росія оголошувала "перемир'я"

За словами Андрія Коваленка, Росія використала паузі задля власного посилання.

У цьому був задум росіян – там, де знижувалася інтенсивність, вони намагалися підтягнути резерви, техніку для майбутніх штурмових дій. Як у випадку АТО, Мінського процесу Росія дотримується цієї ж тактики, використовуючи будь-які паузи, які сама оголошує, для подальших агресивних дій,

– заявив він.

Керівник ЦПД наголосив, що крім вищезгаданого, за допомогою подібного "перемир'я" Москва намагається обдурити Захід, звинувачуючи Україну в порушеннях режиму припинення вогню.

"Їхні дипломати намагалися розповідати, що Росія хоче миру, а Україна не хоче, що Україна щось там порушує, а вони не порушують. З 2014 року традиційно російська система і режим Путіна не змінюють своїх підходів у дипломатії. Лише у Мінському процесі вони європейців намагалися обдурити, а тепер – американську сторону", – резюмував посадовець.