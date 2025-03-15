Путин 17 марта "ответит" на предложение о перемирии: Зеленский указал на символизм даты

Украина согласилась с предложением США о полном прекращении огня на 30 дней. Россия тем временем не дала на это согласия. По словам Трампа, 17 марта Кремль якобы должен уточнить свою позицию.

Во время общения с журналистами 15 марта президент Зеленский прокомментировал заявление Трампа о "важных новостях о прекращении огня в понедельник", передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский

Глава государства подчеркнул, что Россия намеренно затягивает процесс с перемирием, потому что хочет улучшить ситуацию для себя на поле боя. Что касается даты 17 марта, президент отметил, что если бы к чему-то ее привязывал, то обратил бы внимание на позапрошлый год.

Тогда 17 марта 2023 года МКС выдал ордера на арест Путина и российской детской омбудсменки Марии Львовой-Беловой.

"Я думаю, что в следующие дни у нас будет координация с Соединенными Штатами Америки относительно следующих шагов", – сказал Зеленский. Он выразил надежду на жесткую и прямую позицию Трампа в случае, если Россия не согласится на его мирное предложение.