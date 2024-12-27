Пашинян "воюет" с Путиным через Лукашенко: что демонстрирует своим поведением премьер Армении

Во время саммита так называемого Высшего совета Евразийского экономического союза между представителями Армении и Беларуси, Пашиняном и Лукашенко, произошла перепалка. Лукашенко предложил в 2025 году провести заседание в Минске, но Пашинян озвучил, что присоединится только по видеосвязи, как сделал это и во время саммита, который проходил в России 26 декабря.

Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун в эфире 24 Канала отметил, что хотя и высказывание Пашиняна было адресовано Лукашенко, а не Путину и говорить о прямой конфронтации с Кремлем некорректно, все понимают, что она есть.

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Что демонстрирует Пашинян

Лукашенко является куклой в руках Путина. Поэтому понятно, что противостояние между Арменией и Россией сейчас происходит через посредников, в частности через Беларусь.

Между Арменией и Россией, и вообще странами ОДКБ, годами наблюдались дружеские отношения, но в определенный момент Армения поняла, что ожидать братское дружеское плечо России не стоит. Особенно на фоне конфликта между Арменией и Азербайджаном.

После чего позиция Пашиняна в корне изменилась, стала критической. Он не отошел в тень для выжидания удачного периода, чтобы впоследствии восстановить эти отношения, а идет откровенно на конфликт,

– обратил внимание Джигун.

Пашинян сегодня демонстрирует, что Армения – это субъект международных отношений, политический игрок, который может самостоятельно решать свой вектор развития, в частности в контексте безопасности и экономических вопросов в отличие от Казахстана.

Армения постепенно отдаляется от России

Армения и Казахстан, по словам политолога, находятся в одинаковых обстоятельствах, когда с одной стороны имеют стремление сотрудничать с ЕС или США, но с другой стороны имеют ограничения, которые накладывает путинская тень.

Эта российская тень, по мнению политолога, заставляет постепенно маленькими шагами отдаляться от России. Казахстан это делает осторожнее, а Пашинян пошел в неприкрытый конфликт.

Очевидно это его политическая позиция, попытка продемонстрировать, что сближения и танцев под дудку Кремля точно не будет, но интересно чем это закончится. Потому что мы все знаем, как российская дружба очень активно превращается в вооруженную агрессию, нападения, оккупацию,

– отметил Джигун.

Относительно разрыва всех политических и экономических отношений с Россией, это, по убеждению политолога, сделать Армении будет сложно, ведь Кремль десятилетиями навязывал ей экономическое сотрудничество.