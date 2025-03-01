Любимец Трампа: что известно о журналисте, который требовал у Зеленского надеть костюм

Во время разговора в Овальном кабинете Владимир Зеленский внезапно столкнулся с допросами и замечаниями относительно его внешнего вида. Репортером, который подбрасывал дрова в костер, был Брайан Гленн.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС Украина. Именно вопрос о костюме впоследствии перерос в больший конфликт.

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Кто такой Брян Гленн, который спрашивал у Зеленского за костюм

Так, вопрос о костюме Владимира Зеленского задал Брайан Гленн, главный корреспондент Белого дома для Real America's Voice. Это шоу, переполнено ультраправыми союзниками Трампа

Почему вы не носите костюм? У вас есть костюм? Многие американцы имеют проблемы с тем, что вы не уважаете достоинство офиса (Белого дома – 24 Канал),

– спросил репортер.

Брайан Гленн является открытым сторонником MAGA, а также его называли "любимым репортером" Трампа. Журналист взял десятки интервью у президента США, а в свое время освещал суды и митинги в его поддержку.

Глен с 2022 года встречается с известной конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Чтобы больше, в интервью Politico он заявил, что видит ее следующим президентом Америки после Трампа.

Избранница журналиста известна своими антиукраинскими заявлениями в Конгрессе. Например, она обвиняла Киев в ограничении свободы СМИ и "войне против христиан". В то же время Грин оправдывала вторжение, заявляя, что Украина якобы сама спровоцировала на агрессию.

В 2024 году она угрожала инициировать отставку спикера Майка Джонсона, если он разблокирует военную помощь Украине. Депутат также является сторонницей конспирологических теорий и популярной среди ультраправых активистов комментатором.

Во время встречи Трампа и Зеленского Брайан Гленн сидел прямо позади вице-президента Джей Ди Вэнса. Лично американский президент дал журналисту слово, после чего и начался разговор о костюме Зеленского. В своем фейсбуке Гленн потом объяснил, что, по его мнению, "гардероб является прямым отражением его неуважения к этой стране".

Интересно, Axios пишет, что Дональд Трамп разозлился на Владимира Зеленского из-за того, что он приехал к нему не в костюме, таким образом нарушив дресс-код резиденции.