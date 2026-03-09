Об этом в комментарии Укринформу рассказал председатель Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук.

Когда будет возможна перепись населения?

По словам Арсена Макарчука, Госстат имеет свою оценку численности населения, но пока она не обнародуется.

Мы рассчитали эти показатели, сейчас обсуждаем, что из этого можно обнародовать. Пока эта информация не раскрывается, но надеюсь, найдем консенсус с правительством и сможем ее опубликовать,

– подчеркнул он.

Как отметил Макарчук, последний раз оценку численности населения делали 1 февраля 2022 года. От чего времени из-за неточности численности людей, появляются различные оценки, которые делают государственные и международные органы, научные институты и частные исследователи.

Заметьте! По оценке Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 февраля 2022 года население нашего государства 40,96 миллионов человек.

В частности, такие расчеты делает Фонд народонаселения ООН, Всемирный банк и Международный валютный фонд. Кроме этого Forbes Украина проводил собственное исследование.

Он отметил, что большой проблемой этого, является то, что эти различные оценки позволяют себе выбрать цифру "в зависимости от целей". Но эта неточность в пределах 4 миллионов человек не дает возможности достичь точной детализации.

Ведь наибольшей точности можно достичь при переписи населения. Однако ее невозможно провести во время войны.

Даже после завершения войны нужно подождать полтора-два года, чтобы произошли социальные процессы – возвращение людей, демобилизация, реинтеграция в общество. Только тогда будет смысл фиксировать состояние и численность населения,

– заявил глава Госстата.

Также Макарчук еще отметил, что в 2030 году Украина планирует участвовать в Европейском раунде переписи населения, который будет использовать комбинированные или реестровые переписи с частичным опросом населения.

Он привел пример Эстонии. Там проводили такую перепись с помощью более 50 источников данных. Речь идет о потреблении воды, объем бытовых отходов и активность лифтов в многоквартирных домах.

Макарчук отметил, что перепись населения – это не только подсчет лиц, а еще он позволяет понять социально-экономическую ситуацию, возрастные и гендерные соотношения, доступ к инфраструктуре. А это очень важно для формирования политики развития территорий и социальных правил.

Какая демографическая ситуация сейчас в Украине?