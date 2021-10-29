Переписываются с проститутками и радуются смерти: что делают нардепы и почему избегают наказания

В Украине народные депутаты довольно часто попадают в различные скандалы и неловкие ситуации. Неизменным остается одно – никакого наказания за свои действия парламентарии не несут.

Какое наказание для народных избранников предусмотрено украинским законодательством и как они должны отвечать за свои поступки – 24 каналу рассказали эксперты. Подробнее – читайте в материале.

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Как должны наказывать депутатов

С 1 января 2020 года в Украине вступил в силу. Ранее народных избранников не могли привлечь к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия Верховной Рады. И вот, почти два года, нардепы живут по новому закону, но по факту мало что изменилось.

Карина Фанштейн, адвокат АО Credence, напомнила, что в законе "О статусе народного депутата Украины" сказано, что в своей деятельности он должен придерживаться общепризнанных норм морали; всегда сохранять собственное достоинство, уважать честь и достоинство других народных депутатов, должностных лиц и граждан; воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих его самого, избирателей, Верховную Раду Украины, государство. Недопустимо использование народным избранником своего депутатского мандата вопреки общепризнанным нормам морали, правам и свободам человека и гражданина, законным интересам общества и государства.

Как видим, с одной стороны народные депутаты обязаны соблюдать нормы морали, сохранять достоинство, уважать честь и достоинство других лиц, воздерживаться от компрометирующих поступков и высказываний, однако действенного механизма влияния на то лицо, которое это нарушает, в настоящее время законодательство не содержит,

– объяснила Фанштейн.

Она добавила, что законом Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" предусматривается возможность лишения народного депутата права принимать участие в пленарных заседаниях (до пяти пленарных заседаний), однако и это может быть применено только в случае, если народный депутат произносит оскорбительные слова в адрес другого депутата или депутатской фракции (депутатской группы) во время пленарных заседаний. Также на пленарном заседании Верховной Рады в случае применения оскорбительных высказываний, непристойных слов и призыва к незаконным действиям, депутат может быть лишен права выступления на этом заседании.

Однако, этот закон охватывает лишь те случаи, которые касаются дисциплины во время пленарных заседаний и в отношении другого народного депутата или депутатской фракции, и это никак не влияет на недостойное поведение народных депутатов в других ситуациях. Много нарушений этических и моральных норм происходит, в том числе и из-за отсутствия четких норм поведения и установленной ответственности за каждое из нарушений,

– уточнила Карина Фанштейн.

По ее словам, в мировом обществе существуют различные подходы к регулированию вопросов ответственности депутатов за нарушение норм морали, этических норм и совершение компрометирующих поступков. Учитывая, что депутатами должны быть высоконравственные личности, исходя из их статуса, задач, полномочий, в некоторых странах в качестве ответственности за нарушение этических норм могут быть применены высокие штрафы и досрочное прекращение полномочий депутата.

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По мнению адвоката Андрея Шульгина, проблема в том, что фактически народные депутаты получают заработную плату от соответствующего комитета ВРУ, который не имеет полномочий применять дисциплинарную ответственность к нардепу. Поэтому из мер влияния остается исключительно политическая партия, в которую входит парламентарий.

Если же он выбран по мажоритарной системе, то фактически повлиять можно только через суд или органы контроля. История помнит такие случаи, как ситуация с Богданом Яременко и открытым чатом "онлайн-знакомств", после чего последнего отозвали с должности главы комитета. Примером безнаказанности также можно привести ситуацию с Викторией Сюмар, которая с трибуны ВРУ произнесла: "Чл*ном играл на рояле, когда мы стояли на Майданах",

– отметил Шульгин.

Он добавил, что по данному факту были обращения в Национальную полицию с целью привлечения к ответственности народного депутата по факту хулиганства. На что был получен ответ, что ВРУ не является общественным место, и если такие высказывания оскорбляют, то нужно обращаться в суд с иском о защите чести и деловой репутации.



Переписка Богдана Яременко, в которой он договаривается о встрече с девушкой / Фото bykvu

Если нормотворцы регламентировали нам отмену неприкосновенности народных депутатов, то почему не сформирован правовой механизм привлечения их к ответственности на уровне дисциплинарном? Так, депутаты являются избранниками народа и якобы народ является работодателем, впрочем заработную плату они получают из комитетов, которые не имеют на них никакого влияния. Если с депутатами, прошедшими по партийным спискам, еще понятно, то на депутатов, избранных по мажоритарной системе, вообще нет никакого влияния,

– подчеркнул адвокат.

Он подытожил, что есть положения об ответственности депутата за голосование и пропуски сессий, однако вопрос об их поведении вне процесса голосования и ВРУ – остается неопределенным.

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