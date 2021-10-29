Яке покарання для народних обранців передбачено українським законодавством та як вони мають відповідати за свої вчинки – 24 каналу розповіли експерти. Детальніше – читайте у матеріалі.

Не проґавте Найкраще, аби Третьякова склала мандат, – колеги Полякова налаштовані рішуче через образу

Як повинні карати депутатів

З 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон про скасування депутатської недоторканності. Раніше народних обранців не могли притягнути до кримінальної відповідальності, затримати чи заарештовувати без згоди Верховної Ради. І от, майже два роки, нардепи живуть за новим законом, але по факту мало що змінилося.

Карина Фанштейн, адвокат АО Credence, нагадала, що у законі "Про статус народного депутата України" сказано, що у своїй діяльності він повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі; завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу. Неприпустимим є використання народним обранцем свого депутатського мандата всупереч загальновизнаним нормам моралі, правам і свободам людини й громадянина, законним інтересам суспільства і держави.

Як бачимо, з одного боку народні депутати зобов'язані дотримуватись норм моралі, зберігати гідність, поважати честь та гідність інших осіб, утримуватись від компрометуючих вчинків та висловів, проте дієвого механізму впливу на ту особу, яка це порушує, на цей час законодавство не містить,

– пояснила Фанштейн.

Вона додала, що законом України "Про Регламент Верховної Ради України" передбачається можливість позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях (до п'яти пленарних засідань), однак і це може бути застосовано тільки у разі, якщо народний депутат виголошує образливі слова на адресу іншого нардепа або депутатської фракції (депутатської групи) під час пленарних засідань. Також на пленарному засіданні Верховної Ради у разі вжиття образливих висловлювань, непристойних слів та заклику до незаконних дій, депутата може бути позбавлено права виступу на цьому засіданні.

Проте, цей закон охоплює лише ті випадки, які стосуються дисципліни під час пленарних засідань та стосовно іншого народного депутата або депутатської фракції, й це ніяк не впливає на негідну поведінку народних депутатів в інших ситуаціях. Багато порушень етичних та моральних норм відбувається, в тому числі й через відсутність чітких норм поведінки та встановленої відповідальності за кожне з порушень,

– уточнила Карина Фанштейн.

За її словами, у світовому суспільстві існують різні підходи до регулювання питань щодо відповідальності депутатів за порушення норм моралі, етичних норм та вчинення компрометуючих вчинків. Враховуючи, що депутатами мають бути високоморальні особи, виходячи з їхнього статусу, завдань, повноважень, в деяких країнах у якості відповідальності за порушення етичних норм можуть бути застосовані й високі штрафи й дострокове припинення повноважень депутата. Заяви народної депутатки Галини Третьякової про "дітей дуже низької якості" – дивіться відео:

На думку адвоката Андрія Шульгіна, проблема в тому, що фактично народні депутати отримують заробітну плату від відповідного комітету ВРУ, який не має повноважень застосовувати дисциплінарну відповідальність до нардепа. Тому із заходів впливу залишається виключно політична партія, до якої входить парламентар.

Якщо ж він обраний за мажоритарною системою, то фактично вплинути можна тільки через суд або органи контролю. Історія пам'ятає такі випадки, як ситуація із Богданом Яременком та відкритим чатом "онлайн-знайомств", після чого останнього відкликати з посади голови комітету. Прикладом безкарності також можна привести ситуацію із Вікторією Сюмар, яка із трибуни ВРУ промовила: "Чл*ном грав на роялі, коли ми стояли на Майданах",

– зазначив Шульгін.

Він додав, що за цим фактом були звернення до Національної поліції з метою притягнення до відповідальності народного депутата за фактом хуліганства. На що було отримано відповідь, що ВРУ не є громадським місце, і якщо такі висловлювання ображають, то потрібно звертатися до суду із позовом про захист честі та ділової репутації.

Листування Богдана Яременка, в якому він домовляється про зустріч із дівчиною / Фото bykvu

Якщо нормотворці регламентували нам скасування недоторканності народних депутатів, то чому не сформовано правовий механізм притягнення їх до відповідальності на рівні дисциплінарному? Так, депутати є обранцями народу і начебто народ є роботодавцем, втім заробітну плату вони отримують із комітетів, які не мають на них жодного впливу. Якщо з депутатами, що пройшли за партійними списками, ще зрозуміло, то на депутатів, обраних за мажоритарною системою, взагалі немає жодного впливу,

– наголосив адвокат.

Він підсумував, що є положення щодо відповідальності депутата за голосування та пропуски сесій, однак питання щодо їхньої поведінки поза процесом голосування та ВРУ – залишається невизначеним.

Скандал у Верховній Раді через заяву Третьякової про смерть Полякова – відео:

Найгучніші скандали з українськими нардепами: