Как мужчине пересечь границу в 2024 году: список документов для разных категорий

Чтобы выехать за границу в конце 2024 года, мужчины должны иметь определенный пакет документов. Но для каждого он будет индивидуальным. 24 Канал объясняет, какие бумаги надо иметь при себе, чтобы пересечь границу.

Скорее всего, эти правила будут действовать и в 2025 году – до того момента, пока не появятся изменения. Напомним, что действие военного положения и всеобщей мобилизации продолжается до 7 февраля 2025 года.

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Что должен взять мужчина, чтобы пересечь границу в 2024 и 2025 годах

Все категории мужчин должны иметь при себе украинский и заграничный паспорта. Это базовый набор. А дальше следует учесть то, в какой категории вы находитесь.

Например, военнообязанные должны иметь документы, подтверждающие основание и возможность выезда за границу. И вообще из-за действия военного положения мужчины от 18 до 60 лет не могут пересекать границу без специального разрешения, их выезд за границу ограничен.

Зато выехать за границу могут люди с инвалидностью, люди, забронированные на время военного положения, многодетные родители и тому подобное. Все они должны предоставить, кроме внутреннего и загранпаспорта, свой пакет документов. Это могут быть справка об установлении инвалидности, документы с ТЦК и СП, военно-учетные документы с записью об отсрочке, удостоверение отца многодетной семьи и тому подобное.

Обратите внимание! Все мужчины от 18 до 60 лет при пересечении границы должны предоставить военно-учетный документ. Такое требование действует с 17 июля 2024 года. Если же не предоставить такой документ (бумажный или электронный), вам могут отказать в выезде.

Документы для пересечения границы до конца 2024 года и в 2025 году для разных категорий:

Мужчины с инвалидностью – удостоверение, которое подтверждает статус человека с инвалидностью, или пенсионное удостоверение либо удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.

Люди, забронированные на период мобилизации и во время военного положения, – удостоверение об отсрочке от призыва (бронь), документы о командировке.

Многодетный отец – свидетельства о рождении всех детей, удостоверение отца многодетной семьи.

Мужчина, который самостоятельно воспитывает малолетних детей, – свидетельство о смерти жены, свидетельства о рождении всех детей.

Опекуны или приемные родители, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет, – документ, подтверждающий усыновление, опекунство, попечительства, а также письменное согласование службы по делам детей по месту обращения или областной военной администрации.

Лица, которые имеют жену из числа лиц с инвалидностью, – документ, подтверждающий инвалидность и родственные связи.

Для военных установлены строгие ограничения по пересечению границы. Но и они могут выехать – например, навестить жену и детей или на учебу. Для этого требуется согласие командира и правильно оформленные документы. Когда могут предоставить первый отпуск после мобилизации – читайте здесь.